Wil jij al je Facebook-foto’s downloaden en overzetten naar Google Foto’s? Dat kan vanaf nu! Facebook heeft namelijk een programma gebouwd waarmee je dit in een paar minuten regelt. Zo werkt het.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Facebook-foto’s downloaden en overzetten

Het programma is onderdeel van Data Transfer Project (DTP), een initiatief van grote techbedrijven om gebruikers van bijvoorbeeld Google en Facebook makkelijker hun gegevens te laten verplaatsen. In de toekomst worden meer diensten toegevoegd aan de Facebook-tool.

Facebook-foto’s downloaden en overzetten doe je zo:

Ga op je computer naar deze website van Facebook; Log in op je Facebook-account met je aanmeldgegevens; Klik op de knop ‘Bestemming kiezen’ op Google Foto’s; Geef aan of je Facebook-foto’s wil downloaden, of video’s; Log in op je Google-account (je wordt automatisch doorverwezen) en geef toestemming voor het overzetten zodra hiernaar gevraagd wordt; Tik op ‘Overdracht bevestigen’ om te beginnen met kopiëren.

Je ziet als het goed is nu de tekst “Foto’s worden nu overgezet” in beeld verschijnen. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van hoeveel foto’s en/of video’s op je Facebook-profiel te vinden zijn. Je vindt de gekopieerde foto’s terug in Google Foto’s onder het kopje Albums. In de folder “Copy of Profielfoto’s” staan bijvoorbeeld kopieën van alle Facebook-profielfoto’s.

Overstappen tussen apps wordt makkelijker

De nieuwe Facebook-kopieertool is onderdeel van DTP. Dit project werd in 2018 opgezet door grote techbedrijven als Apple, Google, Microsoft, Twitter en dus ook Facebook. DTP moet ervoor gaan zorgen dat je makkelijker kunt overstappen tussen diensten van de aangesloten bedrijven.

Vooral de gegevensoverdracht moet simpeler worden. Nu is het vaak nog best een karwei om bijvoorbeeld over te stappen van Android naar iOS, omdat de ecosystemen niet op elkaar zijn ingespeeld. Eerder maakte Facebook het al makkelijker om al je foto’s te downloaden. Dit was ook een onderdeel van DTP.

Het laatste nieuws over Facebook