Android-tips: de beste alternatieven voor Google-apps

Google heeft vrijwel overal een app voor, maar gelukkig valt er nog genoeg te kiezen. In deze Android-tips zetten we de beste alternatieven voor Google-apps op een rij.

Android-tips om je leven te ontgoogelen

Grote techbedrijven als Apple, Google en Microsoft krijgen steeds meer macht, maar niet iedereen voelt zich hier fijn bij. Alhoewel dergelijke grote spelers inmiddels vrijwel overal wel een app, dienst of website voor hebben, hoef je deze niet te gebruiken.

Er zijn meer dan genoeg goede alternatieven om uit te kiezen, maar je moet ze wel weten te vinden. In deze editie van Android-tips zetten we fijne alternatieven voor populaire Google-apps op een rij.

1. Alternatieven voor Google Zoeken

Eind 2022 had Alphabet, het moederbedrijf van onder meer Android en Google, ruim 190,000 fulltime medewerkers op de loonlijst staan. Maar, het begon in 1998 allemaal met twee jongens die een nieuwe manier van zoeken op het internet hadden uitgevonden: Google.

Startpage

Inmiddels gebruikt vrijwel iedereen deze dienst, maar er zijn meer dan genoeg alternatieven in zoekmachineland. Wie bijvoorbeeld het Nederlandse Startpage gebruikt krijgt hetzelfde resultaat als bij Google, maar dan zonder dat er inbreuk wordt gemaakt op je privacy. Startpage bespioneert haar gebruikers niet – en daarom zijn de reclames ook een stuk minder persoonlijk.

Een ander, bekender alternatief voor Google Zoeken is DuckDuckGo. Verkijk je niet op deze komische naam, want de zoekmachine heeft een uitstekende naam op privacygebied. DuckDuckGo borgt de privacy van gebruikers en laat bovendien meer gevarieerde zoekresultaten zien, bijvoorbeeld door ook inhoud van sociale media te tonen.

2. Alternatieven voor Chrome

De meeste mensen gebruiken Google Chrome als browser, maar er zijn legio alternatieven. Zo staat Mozilla Firefox bekend als een betrouwbare browser die ook nog eens veel aandacht aan privacy besteedt. Firefox blokkeert onder meer standaard trackers, stukjes software die onder meer adverteerders gebruiken om je internetgedrag bij te houden.

Mozilla Firefox

Daarnaast kun je kiezen voor Opera, dat een meer innovatief maar niche publiek heeft. Deze browser loopt vaak voorop met het implementeren van nieuwe snufjes en was er bijvoorbeeld als de kippen bij om tabbladen en een pop-up-blocker te introduceren.

Wie wel de lusten van Google Chrome wil, maar niet de lasten, kan het beste Brave downloaden. Deze browser draait in grote lijnen op hetzelfde systeem als Googles browser, met wat unieke functies hier en daar. Advertenties worden bijvoorbeeld standaard geblokkeerd door de ingebouwde adblocker.

3. Alternatieven voor Gmail

Veel mensen gebruiken Gmail, maar de maildienst is al meerdere keren negatief in het nieuws gekomen. Zo kwam een paar jaar geleden naar buiten dat Google de inhoud van berichten scande om getoonde reclames persoonlijker te maken.

Eén van de bekendere alternatieven voor Gmail is Proton Mail. Deze Zwitserse aanbieder versleutelt alle berichten met end-to-end-encryptie, waardoor alleen de verzender en ontvanger de inhoud kunnen lezen.

Proton Mail

Met andere woorden: men ziet alleen dat er iets is verzonden, maar niet wat. Proton Mail is gratis, maar om alle functies te gebruiken heb je een abonnement (à 3,99 euro per maand) nodig.

Verder is StartMail het bekijken waard. Deze dienst kost 5 euro per maand en alle berichten worden op Nederlandse servers opgeslagen. StartMail heeft een proefperiode van zeven dagen.

4. Alternatieven voor Google Agenda

De meest bekende alternatieven voor Google Agenda zijn waarschijnlijk Microsoft Outlook en de standaardkalender van Apple. Hoewel er niets mis is met deze opties, zit je dan wel weer vast aan gigantische techbedrijven.

Wie dit geen fijne gedachte vindt, kan bijvoorbeeld de ingebouwde, veilige kalender van het eerder besproken Proton Mail gebruiken. Hetzelfde geldt voor Tutanota. Dit van oorsprong Duitse bedrijf biedt niet alleen een privacybewuste e-maildienst aan, maar ook een uitstekende kalender.

5. Alternatieven voor Google Drive

Wat ben je tegenwoordig zonder cloudopslag? Een heel veilig alternatief voor Google Drive is pCloud. Deze opslagdienst geeft haar gebruikers 10GB gratis ruimte en werkt als een zonnetje. Zo kun je makkelijk bestanden met anderen delen en worden alle documenten versleuteld opgeslagen. Het eveneens privacybewuste iDrive geeft haar klanten ook 10GB aan gratis opslagruimte.

Google Drive is echter niet alleen een opslagdienst, maar een heel kantoorpakket inclusief tekstverwerker (Google Docs) en presentatiemaker (Google Presentaties). Ben je op zoek naar zoiets, maar dan niet van Google? Probeer dan Zoho Office Suite eens.

Zoho Office

Dit pakket heeft alles in huis om samen met collega’s (op afstand) aan documenten, presentaties en spreadsheets te werken. Alles wordt versleuteld opgeslagen, maar Zoho Office kost wel geld. Abonnementen zijn vanaf 2,70 euro per maand verkrijgbaar.

6. Alternatieven voor Google Maps

Veel mensen gebruiken Google Maps om van A naar B te komen, maar er leiden meer wegen naar Rome. Een uitstekend alternatief is HERE WeGo. Deze kaartendienst is erg compleet en vertelt je niet alleen exact waar je heen moet, maar ook welke rijbaan je het best kunt voorsorteren en wat de maximumsnelheid is.

HERE WeGo is niet alleen achter het stuur handig. Ook wanneer je op de fiets, met het openbaar vervoer of lopend onderweg bent, weet je altijd de weg te vinden dankzij de gedetailleerde kaarten en uitstekende begeleiding.

Sygic

Een ander fraai alternatief voor Google Maps is Sygic. Deze app is dankzij de specifieke functionaliteiten vooral voor autorijders aan te raden. Sygic is onder meer beschikbaar voor Android Auto, heeft een hele duidelijke navigatiestoel en laat onder meer zien hoe druk het momenteel op de weg is.

