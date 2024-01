Minder TikTok gebruiken: zo krijg je dat voor elkaar

Wil je ook minder tijd besteden aan swipen op TikTok, maar heb je daar moeite mee? Met deze tips lukt het jou ook.

Minder TikTok gebruiken

Als je begint met TikTok, wordt het al snel de app die je het vaakst opent. Door een sterk algoritme krijg je oneindig video’s voorgeschoteld die passen bij je interesses – en dat is verslavend.

Ben je benieuwd hoeveel tijd jij in TikTok stopt? Kijk dan eens bij ‘Digitaal welzijn’ in de instellingen van Android. Waarschijnlijk is het meer dan je denkt. TikTok is echt zo’n app die je op elk moment van verveling even opent en die minuten veranderen bij elkaar zo in uren.

Dat hoeft natuurlijk niet erg te zijn, maar als jij merkt dat je minder wil TikTokken helpen we je graag op weg.

Stel een realistisch tijdslimiet in

Een krachtig middel tegen verslaving is om jezelf een tijdslimiet te geven per app. Bij ‘Digitaal welzijn’ in de instellingen van Android kun je een timer instellen. Ga je over dit limiet heen, dan krijg je een melding dat de tijd op is en wordt het icoontje van TikTok grijs.

Om deze methode succesvol te maken, is het wel belangrijk om een realistisch doel in te stellen. Dan vergroot je de kans dat je het volhoudt. Als je normaal gemiddeld twee uur per dag TikTok kijkt, kies dan niet direct een limiet van een kwartier of half uur.

Bedenk alternatieven

TikTok is een app die je opent als jij je even verveelt. Soms om een paar filmpjes te kijken en soms blijf je per ongeluk een uur swipen. Het is dan slim om alternatieve apps op je telefoon te hebben staan die je op dat soort moment kunt openen. Denk aan:

Duolingo: Als je zo nu en dan een lesje volgt op Duolingo heb je zo een nieuwe taal geleerd.

YouTube: op YouTube ligt vergeleken met TikTok meer de nadruk op kennis overbrengen en langzamere video’s, waardoor je minder verleid wordt om de volgende video te starten. Pas wel op voor de YouTube Shorts!

Een boeken-app met ebooks, waar je in gaat lezen als jij je even verveelt.

Een notitie-app waar jij je gedachten opschrijft.

Leg je telefoon weg: Praat met de mensen om je heen, speel met je huisdier of check hoe jij je voelt. Je hoeft niet elke minuut te vullen met prikkels.

Reset je algoritme

Het algoritme is de belangrijkste reden waarom TikTok zo verslavend is. Razendsnel weet TikTok wat je interesses zijn en omdat er altijd weer een leuk filmpje voor je klaar staat, blijf je maar doorswipen.

Een rigoureuze manier om daar tegen te strijden, is om dit algoritme te resetten. Je krijgt dan (in ieder geval tijdelijk) veel minder aantrekkelijke video’s te zien, waardoor het makkelijker is om je toestel weg te leggen.

Daarvoor ga je in de instellingen van TikTok naar ‘Contentvoorkeuren’ en druk je op ‘Je “Voor jou”-feed vernieuwen’.

Zet TikTok ver weg

Apps die je het vaakst opent zet je vaak op de eerste pagina van je smartphone. Je kunt jezelf helpen door apps die je minder vaak wil openen ook verder weg te zetten. Zet TikTok eens op de laatste pagina van je smartphone, dan zorgt de extra handeling van swipen naar die pagina er vaak al voor dat je de app niet opent.

Houd je smartphone buiten de slaapkamer

Veel mensen openen TikTok nog even als ze in bed liggen voordat ze gaan slapen. Dat is onverstandig, omdat je bij het swipen door TikTok constante stroom van prikkels krijgt. Om goed te kunnen slapen is rust in je hoofd juist essentieel.

Een manier om daar wat tegen te doen is om je smartphone buiten de slaapkamer te houden. Het is even wennen, maar je zult snel merken dat je beter slaapt.

Je smartphone minder verslavend maken

Er zijn verschillende middelen om je smartphone in zijn geheel minder verslavend te maken. Denk aan het uitzetten van notificaties of het inschakelen van de Focusmodus. Met deze tips maak jij je telefoon minder verslavend.