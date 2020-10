Het is Samsung Week en daardoor zijn diverse smartphones van de fabrikant tijdelijk goedkoper. Zo haal je nu de Samsung Galaxy A51 en Galaxy A71 met flinke korting in huis.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A51 in de aanbieding

De Samsung Galaxy A51 is een populair toestel in het middensegment. Het toestel is nu in de aanbieding tijdens Samsung Week, waar veel andere producten ook worden afgeprijsd. De Galaxy A51 is daardoor tijdelijk te koop voor 259 euro.

Die prijs wordt niet alleen bij Samsung zelf gehanteerd, maar ook bij verschillende webshops. Check in onze prijsvergelijker de prijs voor een losse Samsung A51. Natuurlijk kun je de Galaxy A51 ook combineren met een abonnement.

Samsung Galaxy A71 voor 349 euro

Ook het grotere broertje van de A51 is in de aanbieding. De Samsung Galaxy A71 kost tijdelijk 349 euro. Je kunt natuurlijk een losse Galaxy A71 aanschaffen of kiezen voor de Samsung A71 met abonnement. Via onderstaande prijsvergelijker check je de beste prijzen. Het kan namelijk zo zijn dat je ‘m voor nog net wat minder kunt aanschaffen, omdat webwinkels de beste prijs willen bieden.

Meer over de Galaxy A51 en A71

De Samsung A51 werd in januari gepresenteerd en is één van de populairste toestellen van de fabrikant. Het scherm is 6,5 inch groot en heeft een klein gaatje voor de selfiecamera. Op de achterkant zijn vier camera’s te vinden en de accu heeft een capaciteit van 4000 mAh. Het toestel draait op Android 10, maar de Android 11-update komt er ook aan. Check ook onze geschreven Samsung Galaxy A51 review of bekijk onderstaande videoreview.

De A71 van Samsung is een toestel met scherm van 6,7 inch en 4500 mAh-accu. Ook dat toestel heeft vier camera’s op de achterzijde en komt met Android 10. Opladen van de batterij doe je snel met maximaal 25 Watt. Dit toestel hebben we uitgebreid getest op Android Planet. Meer weten? Lees alles over de smartphone in de Samsung Galaxy A71 review.

Beide toestellen hebben geen ondersteuning voor 5G. Zoek je een smartphone die wel met 5G overweg kan, maar niet te duur is? De Samsung Galaxy A42 5G is dan een betaalbare keuze. Deze telefoon ligt binnenkort in de winkels voor 349 euro.

Lees meer over Samsung