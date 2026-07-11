Nieuwe midranger en oortjes van Nothing uit (Android-nieuws #28)

Ook is de datum bekend waarop Google de Pixel 11-serie presenteert. En hoe zit met nu met OnePlus? Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

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Het hing al een tijdje in de lucht en dus heb je er wellicht al over gelezen op onze site, maar de Nothing Phone (4b) is nu eindelijk een feit. Met een adviesprijs van 329 euro lijkt deze midranger behoorlijk competitief geprijsd. Het Britse merk presenteerde eerder ook al nieuwe draadloze oordopjes, Nothing Ear (3a).

Die oortjes verschinen in de kekke kleuren roze en geel, maar rollen ook in het wit en zwart van de band. De adviesprijs is 99 euro en ze worden weer geleverd in een herkenbare transparante oplaadcase. Wij gaan binnenkort aan de slag met een review!

→ Ontdek alles over de Nothing Phone (4b)

→ Maak kennis met de Nothing Ear (3a)

Wie vlug op de website van OnePlus kijkt, ziet niets vreemds. Er zijn nog altijd diverse smartphones, smartwatches en tablets te vinden. Pas als je er eentje wil bestellen, blijkt dat er iets mis is. Veruit de meeste producten zijn niet leverbaar. De knop ‘Koop nu’ is vervangen door de tekst ‘Houd mij op de hoogte’.

Zoals je misschien weet, is Oppo een zusterbedrijf van OnePlus. Geruchten stellen dat OnePlus uiteindelijk een (regionaal) submerk van Oppo zal worden. Zeker weten doen we dat echter nog niet. We houden de kwestie uiteraard scherp voor je in de gaten.

→ Lees snel wat dit betekent als jij een OnePlus hebt!

Google heeft de eerste uitnodigingen voor het evenement Made By Google de deur uit gedaan en bevestigt daarmee indirect dat de Pixel 11-serie eraan komt. De afgelopen jaren gebeurde dit namelijk op hetzelfde evenement. De lancering vindt weer plaats in New York en wel op 12 augustus om 18.00 uur lokale tijd.

Er is nog niet veel gelekt, maar er schijnen enkele veranderingen aan te komen. Zo zou, de camera van de Pixel 11 – volgens de experts van 9to5Google – een lichtgevende rand krijgen (Pixel Glow). Deze rand moet gaan knipperen wanneer je meldingen krijgt.

→ Dit is nog meer bekend over de aankomende Pixel 11-serie

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Meta heeft met Muse Image een AI-tool voor beeldgeneratie gelanceerd. Deze is in eerste instantie alleen beschikbaar in Instagram en WhatsApp. Met Muse Image kunnen gebruikers AI-afbeeldingen maken op basis van een tekstprompt. Hiermee wordt de concurrentie met de beeldmodellen van OpenAI en Google.

Tegelijk introduceert Meta een instelling waarmee openbare Instagram-foto’s als referentie kunnen worden gebruikt voor AI-afbeeldingen. Gebruikers kunnen hierbij een openbaar Instagram-profiel taggen in hun prompt. Wie dit niet wil, schakelt dit uit.

→ Volg deze stappen en voorkom dat jouw foto’s hiervoor gebruikt worden

Android Authority hield onlangs een enquête onder haar lezers met de vraag: “Wat vinden jullie het beste alternatief voor de Google Play Store?” Wij delen graag de resultaten met je. De nummer één (met 37,7 procent van de stemmen) is F-Droid. Er waren nog meer favorieten met veel stemmen, zoals Aurora Store.

Apps installeren buiten de Play Store wordt vaak sideloaden genoemd. Maar, waarom zou je überhaupt buiten de bekende appwinkel van Google om gaan shoppen? Wij vertellen je de voordelen hiervan en zoomen in op F-Droid, Aurora Store en APK Mirror.

→ Ben jij al bekend met deze alternatieve app-winkels?