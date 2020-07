De Android 10-update draait nu op 100 miljoen Android-apparaten. De huidige Android-versie rolt daarmee bijna 30 procent sneller uit dan zijn voorganger.

Android 10-update adoptie verloopt sneller

Dat schrijft Google op haar website voor ontwikkelaars. Het bedrijf denkt dat de ingebruikname van het besturingssysteem sneller gaat dan voorheen vanwege enkele speciaal opgezette projecten, zoals Treble en Mainline. Volgens Google is Android 10 nu hét besturingssysteem van zo’n 100 miljoen apparaten.

Dat is goed nieuws, want de zogeheten adoptiegraad is hierdoor toegenomen. De ingebruikname van Android 10 verloopt 28 procent sneller dan zijn voorganger, Android 9.0 (Pie). Deze Android-versie kwam in 2018 uit, terwijl Android 10 officieel verscheen in september 2019.

Google wijdt de snellere adoptie van Android 10 vooral aan enkele initiatieven die men de afgelopen jaren opzette. Project Mainline zorgt er bijvoorbeeld voor dat bepaalde Android-onderdelen via de Play Store geüpdatet kunnen worden, net zoals normale apps. Dat is fijn, want op die manier ben je minder afhankelijk van de update-bereidwilligheid van een telefoonfabrikant.

Ook Project Treble doet een duit in het zakje. Dit updatesysteem zorgt ervoor dat bijvoorbeeld chipmakers (zoals Qualcomm) zich niet hoeven te bemoeien met nieuwe Android-updates. Dat zorgt voor een snellere uitrolsnelheid, want er zitten minder handen aan het figuurlijke stuur.

Op naar Android 11

Het gaat dus de goede kant op met de Android-adoptiegraad. Het wordt nu de vraag of Android 11, de eerstvolgende versie-update die momenteel getest wordt, deze positieve lijn doortrekt. Android 11 komt vermoedelijk op 8 september officieel uit, maar tot die tijd kun je de testversie al draaien op bepaalde telefoons.

Android-updates: een beknopte uitleg

Er zijn twee soorten Android-updates. Ten eerste heb je beveiligingsupdates, die maandelijks door Google (de eigenaar van het besturingssysteem) worden uitgebracht. Vervolgens moeten fabrikanten van smartphones daar nog mee aan de slag, om te zorgen dat zo’n update ook voor jouw toestel klaar wordt gestoomd.

Daarnaast zijn er versie-updates, zoals Android 10 en Android 11. Google brengt jaarlijks een nieuwe Android versie-update uit, maar niet alle telefoons kunnen die meteen downloaden. Hoe dat precies zit, leggen we uit in onderstaande video.