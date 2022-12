Download: Android-update december 2022 met extra functies

Het is de eerste maandag van de maand geweest en dat betekent een nieuwe Android-beveiligingsupdate van Google. Samen met deze update verschijnen er ook nieuwe functies op Pixel-smartphones en de Pixel Watch.

Iedere maand brengt Google een beveiligingsupdate uit voor haar smartphone-besturingssysteem. Daarmee verbeteren ze de digitale beveiliging voor Android-gebruikers en worden foutjes in het systeem verholpen.

Daarnaast heeft Google ook een zogeheten Feature Drop gedropt. Ieder kwartaal in het jaar worden er nieuwe functies toegevoegd aan de software op Pixel-smartphones. Deze keer draait het voornamelijk om de Pixel 7-serie, maar ook de Pixel Watch krijgt wat nieuwe functies.

Wat betreft de beveiligingsupdate krijgen Google’s eigen Pixel-smartphones voorrang. De patch komt uit voor telefoons die draaien op Android 13.

Er zijn wel zeventig aanpassingen doorgevoerd aan de software, waaronder voor apps, batterij en verbindingen. Gebruikers van de Google Pixel 6- en 7-serie mogen een snellere vingerafdrukscanner verwachten. Heb je één van de bovenstaande smartphones? Ga dan naar ‘Instellingen’ en open ‘Systeem’. Onder het kopje ‘Systeem Update’ kun je de beveiligingsupdate downloaden, mits deze beschikbaar is.

Feature Drop: nieuwe functies voor Pixel 7-serie en Watch

Zoals gezegd houdt Google het deze maand niet alleen bij een beveiligingsupdate. De fabrikant komt namelijk ook met een Feature Drop. Dat betekent dat er nieuwe functies toegevoegd worden aan Android. Vooral gebruikers van een Pixel 7 of 7 Pro zullen hiervan smullen.

Als eerst is er VPN by Google One. Dit Virtual Private Network beschermt je online activiteiten en gegevens en wordt aangeboden door Google zelf. De service is helemaal gratis. Ook kunnen gebruikers nu Clear Calling gebruiken, oftewel helderder bellen. Daarmee worden omgevingsgeluiden weggefilterd uit telefoongesprekken.

En neem je een audio-opname met meerdere mensen op, dan identificeert en labelt Google nu de verschillende sprekers. De VPN by Google One, Clear Calling en Speaker Labels zijn allemaal exclusief te gebruiken voor Pixel 7- en 7 Pro-gebruikers.

Voor gebruikers van de Pixel 4a of nieuwer met Android 13 zijn er ook een aantal nieuwe functies beschikbaar. Zo zijn privacy- en beveiligingsinstellingen samen met meer informatie te vinden in één overzichtelijke hub, kun je aan de slag met nieuwe achtergronden en wordt Spatial Audio ondersteund wanneer je luistert op de Google Pixel Buds Pro. Dat is ruimtelijk geluid, wat dus van meerdere kanten komt.

Google Pixel Watch: ook nieuwe functies

Deze Feature Drop is de eerste waar ook de Pixel Watch nieuwe functies krijgt. En ondanks dat de wearable niet officieel in Nederland te koop is, kun je hem wel via grijze import verkrijgen.

Er zijn onder meer nieuwe tegels geïntroduceerd. Dat zijn de kleine info-tegels naast het thuisscherm van je Pixel Watch. Daarop kun je nu bijvoorbeeld snelle contacten plaatsen om deze in no-time een berichtje te sturen en met een andere tegel zie je de tijd van zonsopkomst en -ondergang. Ook is je slaap nu nóg specifieker te meten met Fitbit Sleep.

