Dagelijks lees je op Android Planet over alle nieuwtjes in de wereld van Android. Voor wie afgelopen week niet alles heeft kunnen bijhouden, of alleen de belangrijkste dingen wil meekrijgen, maken wij dit wekelijkse nieuwsoverzicht. Zo ben je in een paar minuten weer helemaal bij.

Gerucht: Huawei Mate 40 Pro komt met 108 megapixel-camera

De aankomende Huawei Mate 40 Pro krijgt volgens geruchten een 108 megapixel-camera. Daarmee volgt de Chinese fabrikant merken als Xiaomi, Samsung en Motorola. De geruchten zijn afkomstig van website IT Home, die het wel vaker bij het juiste eind heeft. Volgens de bron gaat het dus om een sensor van 108 megapixel. Deze wordt gebruikt bij twee aankomende toestellen in de Mate 40-serie. Zowel de normale Mate 40 als het Pro-model krijgen deze camera aan boord.

Samsung Galaxy A21s deze week in Nederland verkrijgbaar voor 209 euro

Samsung introduceert een nieuwe budgetsmartphone in Nederland: de Galaxy A21s. Het toestel is deze week verkrijgbaar voor 209 euro en heeft een groot scherm, forse accu en in totaal vijf camera’s. Samsung kondigde de Galaxy A21s al eerder aan en brengt het toestel deze week naar Nederland. De budgetsmartphone is vanaf 19 juni hier verkrijgbaar voor 209 euro. Daarvoor krijg je de variant met 3GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte.

‘OnePlus Nord krijgt vier camera’s op achterkant’

Volgens nieuwe geruchten komt de OnePlus Z als de ‘OnePlus Nord’ op de markt. Daarnaast krijgt de aankomende smartphone vier camera’s op de achterkant, aldus een doorgaans betrouwbare bron. De nieuwe geruchten over de camera zijn afkomstig van de bekende Twitter-gebruiker Max J. In een tweet van hem staat het woord ‘soon’, waarbij we vier kleine ronde camera’s zien

Google Meet wordt geïntegreerd in Gmail: videobellen vanuit je inbox

Google heeft updates aangekondigd waardoor Google Meet geïntegreerd wordt in Gmail. Hierdoor wordt Googles videobelservice zo ingebouwd dat je de afzonderlijke Meet-app niet meer nodig hebt. De eerste update zorgt ervoor dat je de videovergaderingen via Meet kunt bijwonen zonder de app te installeren. Als iemand je een link naar een Meet-videovergadering stuurt, kun je rechtstreeks vanuit je Gmail-app aan de vergadering deelnemen.

‘Google werkt aan nieuwe en verbeterde Google Home’

Als we een nieuw gerucht mogen geloven, werkt Google aan een opvolger van de Google Home. De slimme speaker zou betere drivers krijgen, waardoor de geluidskwaliteit wordt verbeterd. Volgens de doorgaans betrouwbare website 9to5Google werkt Google aan een nieuwe slimme speaker, met de codenaam ‘prince’. Het zou gaan om een nieuwe Google Home, die wel onder de Nest-merknaam moet verschijnen en weer wordt verbeterd.

