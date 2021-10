Het beste Android-nieuws: Google Pixel 6, Moto G51 gelekt en meer

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Na een vooraankondiging heeft Google nu eindelijk alles bekendgemaakt over de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Beide toestellen zijn niet officieel in Nederland te koop, maar wel verkrijgbaar in verschillende buurlanden. In Duitsland verschijnen de telefoons op 28 oktober. De reguliere Pixel 6 is de meest betaalbare van het duo en voorzien van een 6,4 inch-scherm. Het gaat om een oled-display dat 90 keer per seconde ververst en een resolutie heeft van 2340 bij 1080 pixels. De frontcamera is te vinden in een klein gaatje in het scherm. Onder de motorkap zit de door Google ontwikkelde Tensor-processor. Deze levert tot 80 procent betere prestaties dan de Snapdragon-chip in de Google Pixel 5.

In mei van dit jaar schreven we voor het eerst over FluBot. Dit Android-malwarevirus verspreidde zich toen razendsnel via sms-berichten en maakte alleen in Nederland al tienduizenden slachtoffers. Criminelen stuurden in naam van postbedrijven als DHL sms’jes naar mensen met daarin de vraag of ze een ‘app’ wilden installeren. Er zou namelijk een pakketje onderweg zijn en de app was nodig om de status daarvan bij te houden. In werkelijkheid bevatte de applicatie een virus dat in staat was mensen van hun geld te beroven. Vanuit verschillende kanten horen we nu berichten dat FluBot terug is, maar in aangepaste vorm.

Motorola werkt naar verluidt aan de Moto G51. Deze smartphone volgt de Moto G50 op en verschijnt mogelijk binnenkort al. Volgens een bron heeft de Moto G51 een drievoudige camera op de achterkant. De hoofdcamera zou een hoge resolutie van 50 megapixel hebben, waarbij pixels waarschijnlijk worden samengeperst om mooiere foto’s te krijgen. Ook zou een 8 megapixel-groothoeklens aanwezig zijn, waarmee de Moto G51 wijdere foto’s van bijvoorbeeld landschappen kan maken. Op de achterkant zit bovendien een 2 megapixel-camera, waarschijnlijk om macrofoto’s (plaatjes van heel dichtbij) te maken of te fungeren als dieptesensor.

De uitrol van Android 12 is nu eindelijk echt begonnen. Heb je een Google Pixel 3 of nieuwere Pixel-smartphone, dan kun je nu aan de slag met de nieuwe software. Heb je een toestel van een ander merk? Dan moet je nog even wachten. Check daarom ook even het Android 12 update-overzicht. Daarin vind je alle fabrikanten en hun toestellen, met daarbij informatie over de Android 12-update. Onder andere Samsung, Xiaomi, Oppo en Nokia en Motorola zullen verschillende toestellen updaten met Android 12.

Er zijn al verschillende renders verschenen van de aankomende Samsung Galaxy S22 Ultra. Een nieuwe set afbeeldingen laat zien hoe het camera-eiland er waarschijnlijk uit gaat zien, met een design dat doet denken aan waterdruppels. Bij de vorige afbeeldingen waren de vijf sensoren op de achterkant geplaatst in een verhoging die op de letter p leek. De nieuwe bron pakt het anders aan en denkt dat Samsung kiest voor een nieuwe opzet. Op die afbeeldingen zien we dan ook een design van losse waterdruppels, oftewel de vijf lenzen. Zo’n soortgelijk design gebruikt het bedrijf ook in onder andere de Samsung Galaxy A32.

