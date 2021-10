Android 12-uitrol begonnen voor Pixel-smartphones vanaf Pixel 3

De uitrol van Android 12 is nu eindelijk echt begonnen. Heb je een Google Pixel 3 of nieuwere Pixel-smartphone, dan kun je nu aan de slag met de nieuwe software. Heb je een toestel van een ander merk? Dan moet je nog even wachten.

Android 12-uitrol begonnen voor Google Pixels

In het bezit van een Google Pixel-toestel? Dan is er nu een grote kans dat je Android 12 kunt downloaden. Daarvoor moet je wel een Pixel 3 of recenter toestel hebben. In onderstaande lijst vind je de Pixels waarvoor de update klaarstaat:

De recent aangekondigde Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn vanaf 28 oktober beschikbaar en draaien standaard op het nieuwe besturingssysteem. De eigen toestellen van Google krijgen altijd als eerste updates. Heb je een smartphone van een andere fabrikant, dan zul je dus nog even geduld moeten hebben.

Lees ook: Google Pixel 6 (Pro) officieel: alle informatie op een rij

Check daarom ook even het Android 12 update-overzicht. Daarin vind je alle fabrikanten en hun toestellen, met daarbij informatie over de Android 12-update. Onder andere Samsung, Xiaomi, Oppo en Nokia en Motorola zullen verschillende toestellen updaten met Android 12.

Alle nieuwe functies van Android 12

Android 12 biedt heel veel kleine nieuwigheden, maar ook grote veranderingen. Zo is het design radicaal op de schop gegaan. Onder de noemer Material You is er flink gesleuteld aan het uiterlijk van de software. Het is veel speelser en een stuk persoonlijker, waardoor elke smartphone met de software er net wat anders uitziet.

Als je een achtergrond instelt worden daarvan de belangrijkste kleuren gekozen. Deze worden vervolgens gebruikt op het hele toestel. Denk daarbij aan de menu’s, snelle instellingen of bijvoorbeeld widgets en app-iconen.

Lees natuurlijk ook onze Android 12 review, waarin we dieper ingaan op dit nieuwe uiterlijk. Het is echter de vraag welke spelers dit ook precies zo gaan overnemen. Elke fabrikant sleutelt namelijk aan het eigen laagje wat over Android heen ligt en kan functies dus van Google overnemen of niet.

Kijk je liever? Check dan onze onderstaande videoreview. Daarin vertellen we je ook alles over het nieuwe Privacydashboard. Daarmee krijg je een fijn overzicht van de rechten die bepaalde apps hebben. Zo weet je precies welke er toegang hebben tot je microfoon, camera of locatie. Natuurlijk kun je rechten daar ook aanpassen zoals je wil.

