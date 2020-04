Nokia is het snelst met het uitbrengen van Android-updates. Ook Samsung heeft de zaken goed voor elkaar, maar Huawei kan nog wel het één en ander verbeteren. Dat en meer blijkt uit ons onderzoek naar hoe snel populaire Android-smartphones updates ontvangen.



Zo snel rollen fabrikanten Android-updates uit

Iedere maand brengt Google een beveiligingsupdate voor Android uit. Deze patches voegen geen nieuwe functies toe, maar houden het besturingssysteem veilig. Android-beveiligingsupdates zijn daarom heel belangrijk. Jammer genoeg verschilt de onderlinge snelheid waarmee Android-fabrikanten deze patches uitrollen enorm.

Zo staat Nokia erom bekend zijn toestellen snel en regelmatig bij te werken, terwijl een partij als Huawei nog weleens kritiek krijgt op het updatebeleid. In hoeverre zijn deze imago’s gebaseerd op de werkelijkheid? Hoe lang doen fabrikanten er echt over om hun Android-smartphones te updaten?

Android Planet nam de proef op de som en zocht uit hoe snel de drie populairste Android-smartphonemakers hun toestellen updaten. We kozen drie populaire toestellen uit drie prijsklassen (high-end, midrange en budget) uit en controleerden hoeveel dagen er zaten tussen de officiële uitkomst van een Android-beveiligingsupdate, en het moment dat de toestellen werden bijgewerkt. De volgende toestellen zijn onderzocht:

1. Android-vlaggenschepen

De populairste Android-vlaggenschepen van de afgelopen maanden zijn de Samsung Galaxy S10, Huawei P30 Pro en Nokia 9 PureView. HMD Global, het bedrijf achter de Nokia-smartphones, belooft smartphones regelmatig te updaten, maar maakt men die woorden ook waar?

Ja. Nadat Google een Android-beveiligingsupdate uitrolt duurt het gemiddeld 15 dagen voordat HMD ‘m naar haar vlaggenschip van vorig jaar brengt. De Samsung Galaxy S10 vindt zichzelf met een gemiddelde updatetijd van 20 dagen terug op de tweede plaats.

De P30 Pro van Huawei is laatste geworden. De Chinezen doen er gemiddeld 42 dagen over om Android-updates voor haar vlaggenschip van vorig jaar uit te brengen. Op basis van deze resultaten is Huawei bijna drie keer slomer in het updaten van zijn high-end toestel dan Nokia.

2. Android-middenklassers

Ook in het middensegment zijn de Finnen de overduidelijke winnaars. De 6.2, Nokia’s populairste middenklasser van de afgelopen tijd, werd gemiddeld binnen 24 dagen na de officiële release van een Android-patch geüpdatet.

Opnieuw is Samsung op de tweede plek te vinden. De Galaxy A50 werd gemiddeld na bijna een maand (30 dagen) voorzien van de meest recente Android-patch. Wederom gaan de Chinezen er met de laatste plaats vandoor. De Huawei P30 had er gemiddeld 45 dagen over nodig om een Android-update te ontvangen.

3. Android-budgettoestellen

Je voelt ‘m misschien al aankomen, maar ook in het budgetsegment is Nokia op de eerste plek te vinden. De Nokia 4.2 werd de afgelopen maanden gemiddeld na zo’n 26 dagen geüpdatet. Hij is hiermee slechts twee dagen slomer dan de Nokia 6.2. De nog steeds populaire Galaxy A40 van Samsung had er zo’n 35 dagen voor nodig om een Android-beveiligingsupdate te krijgen.

De P30 Lite, het meest betaalbare toestel uit de P30-serie, is de absolute hekkensluiter als het op updatesnelheid aankomt. Zodra Google een Android-beveiligingsupdate uitbracht, moesten P30 Lite-bezitters gemiddeld 54 dagen wachten voordat de patch voor hun toestel uitrolde.

Conclusie

Nokia is de snelste als het op Android-updates uitbrengen aankomt. Samsung volgt op gepaste afstand en Huawei is zonder twijfel het traagst. In het high-end en midrange-segment zitten Nokia en Samsung bij elkaar in de buurt, maar bij budgettelefoons is Nokia veel rapper in het bijwerken. Huawei-telefoons moeten minstens 40 dagen wachten op Android-updates, ongeacht prijsklasse.

Methode: Over dit onderzoek

Het uitvoeren van dit onderzoek kostte een hoop uitzoekwerk. Telkens is gekeken op welke datum Google de Android-beveiligingsupdate van die maand uitbracht, en hoe lang het duurde voordat Samsung, Huawei en Nokia deze naar hun smartphones uitrolden. De Android-beveiligingsupdate van vorig jaar kwam bijvoorbeeld uit op 1 april 2019. Samsung bracht deze patch vervolgens op 22 april naar de Galaxy S10 (en S10 Plus). De updatesnelheid is in dit geval is dus 21 dagen.

Om te bepalen welke fabrikanten en smartphones afgelopen maanden het populairst waren, hebben we de bezoekerscijfers van Android Planet gebruikt. Via onze prijsvergelijker proberen wij hen te helpen bij de aankoop van hun volgende smartphone. Je kunt onder meer filteren op merk, prijsklasse en specificaties.

Op eenzelfde manier zijn de uitrolsnelheden van de overige toestellen in kaart gebracht. Er is bewust gekozen voor toestellen die vorig jaar zijn uitgekomen, omdat de uitrolsnelheden van zes updates zijn gemeten. Om de specifieke data te achterhalen hebben we gebruikgemaakt van onze eigen Android-update-overzichten en op social media gezocht. Uiteraard hebben we alleen naar updates gekeken die in Nederland zijn uitgerold.

Niet alle Android-smartphones worden maandelijks bijgewerkt. Sommige toestellen krijgen bijvoorbeeld eens per kwartaal een update. In dat geval zijn de verstreken dagen bij elkaar opgeteld en eventueel verrekend met nieuwere beveiligingsupdates. Wanneer een update op 2 januari uitkwam en het toestel in kwestie op 2 maart werd bijgewerkt is de updatesnelheid dus twee maanden.

