Android-telefoons en gaming. In de loop der jaren wordt de combinatie van deze twee steeds sterker. Door verschillende ontwikkelingen lijkt er steeds meer nadruk op het gamingaspect te liggen.

Vernieuwde Samsung Galaxy Store

Zo benadrukt Samsung met een update van de Galaxy Store dat de toestellen van de Android-fabrikant dé optie zijn voor mobiele gamers. De Galaxy Store is Samsungs alternatief voor de Google Play Store. Op alle Samsung-smartphones en -tablets vind je naast de bekende Play Store ook de eigen app-winkel.

Met de Galaxy Store legt Samsung meer en meer de nadruk op gaming. Een voorbeeld is het startscherm. Dit scherm heeft na de update nog maar twee tabbladen: één voor apps en de andere voor games.

Daarnaast start Samsung een beloningsprogramma om het kopen van spellen te stimuleren. Bij het aanschaffen van een game in de Galaxy Store verdienen gebruikers beloningspunten. Deze kunnen later gebruikt worden bij het downloaden van een andere game. Ook zijn er exclusieve acties en voorproefjes onder het kopje ‘Gaming’ te vinden.

Sommige telefoons en tablets van Samsung ondersteunen naast games uit de Galaxy Store ook cloudgamen via bijvoorbeeld Google Stadia. Met deze streamingdienst van Google speel je de games op je smartphone, zonder dat je een dure PlayStation of Xbox nodig hebt.

‘Google ontwikkelt mogelijk rumble-effect voor Google Stadia-controllers’

Ook op het vlak van cloudgamen zijn er ontwikkelingen. Hoewel het in dit geval nog een om een gerucht gaat, lijkt erop dat Android de game-ervaring op smartphones verder wil verbeteren door Google Stadia gamecontrollers geschikt te maken voor het rumble-effect. Met deze functie trilt de controller in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij het afvuren van een wapen of tijdens een botsing. Dit versterkt het onderdompelende effect van een game.

De website XDA-developers ontdekte onlangs dat op het Google forum Issue Tracker onlangs door Google een discussie is heropent. Het onderwerp? De mogelijkheid om het rumble-effect te ondersteunen op gamecontrollers die zijn verbonden met Android-apparaten.

De Issue Tracker-discussie werd oorspronkelijk geopend in maart 2019 en onlangs mengde Google zich in het gesprek. Een medewerker van het bedrijf liet een enigszins bemoedigende boodschap achter: “Bedankt voor de feedback. De functie zal worden overwogen voor een toekomstige release.”

Dit is geen garantie voor de komst van het rumble-effect. Maar het is opvallend te noemen dat Google zich plots mengt in een jaar oude discussie.

