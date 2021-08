‘Google Pixel 5a verschijnt 26 augustus, kost 450 dollar’

De prijs van de Google Pixel 5a is bekend en ook weten we wanneer het toestel wordt gepresenteerd. Een betrouwbare bron heeft deze informatie naar buiten gebracht. Daarnaast zijn de vermeende specificaties van de 5a bekend.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Google Pixel 5a prijs bekend

Volgens Jon Prosser komt de Google Pixel 5a op de markt voor 450 dollar. Die prijs maakte hij bekend, waarbij hij ook direct de volledige specificaties van het toestel deelde. De komende smartphone van Google komt alleen op de markt in de kleur zwart.

Het scherm is 6,4 inch groot en ververst maximaal 90 keer per seconde. Standaardschermen hebben een verversfrequentie van 60Hz, waardoor de Pixel 5a net iets soepeler aanvoelt. Er is 6GB werkgeheugen aanwezig en de processor is de ietwat verouderde Snapdragon 765G.

Die chip is te vinden in veel toestellen, waardoor we de prestaties al goed kunnen inschatten. Onder andere de OnePlus Nord en Nokia 8.3 5G hebben ‘m aan boord, maar ook de Google Pixel 5 en 4a 5G beschikken over deze processor. De accu heeft een capaciteit van 4650 mAh, maar hoe snel die kan opladen is onbekend. Wel laat Prosser weten dat draadloos opladen niet van de partij is.

Andere noemenswaardigheden zijn dat de camera’s identiek zijn aan die van de Pixel 5. Daardoor kun je normale foto’s schieten of kiekjes met een grotere hoek. De 5a wordt stof- en waterdicht dankzij een IP67-certificering en beschikt ook over een koptelefoonaansluiting. Zo kun je nog steeds muziek luisteren of bellen met een bedrade headset.

‘Pixel 5a wordt gepresenteerd op 26 augustus’

Volgens de bron wordt de Google Pixel 5a op donderdag 26 augustus gepresenteerd. Of dat gebeurt via een digitaal evenement of een kleinere aankondiging is niet bekend. Belangrijk om te weten is dat het nieuwe toestel alleen verschijnt op de Amerikaanse en Japanse markt. Een Europese release lijkt er niet te komen.

Ook noemt Prosser niks over de versie van Android die staat voorgeïnstalleerd. Dat zal Android 11 zijn, omdat we Android 12 pas later verwachten. Die nieuwe software zien we waarschijnlijk voor het eerst op de Google Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro.

Die twee toestellen verschijnen in de herfst, zo liet het techbedrijf eerder al weten. Net zoals elk jaar verwachten we weer een groots Made by Google-evenement in oktober, waar we alles zullen horen over dat komende duo en Android 12. Die smartphones verschijnen wel in Europa, maar officieel kopen in Nederland of België lijkt ook uitgesloten.

Meer nieuws over de komende Google Pixel 5a: