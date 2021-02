Een bekende lekker heeft renders gepubliceerd van een toestel, waarvan we niet meer wisten dat die nog in ontwikkeling was. De afbeeldingen van de vermeende Google Pixel 5a doen sterk denken aan eerdere Pixelsmartphones.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: dit zijn de eerste Google Pixel 5a renders

De zogenaamde renders – afbeeldingen die zijn gemaakt met een computer en zijn gebaseerd op blauwdrukken – zijn verschenen op Voice en zijn geplaatst door Steve Hemmerstoffer. Qua design wordt de Pixel 5a een mix van de Google Pixel 5 en Pixel 4a 5G. Het toestel krijgt een plastic behuizing en meet 156,2 bij 73,2 bij 8,8 millimeter. Alleen bij het camera-eiland is de 5a iets dikker: 9,4 millimeter.

De schermdiagonaal is volgens Hemmerstoffer 6,2 inch en het gaat om een plat oled-display. Dat heeft een full hd-resolutie en lijkt in alles op de Pixel 4a 5G, bijvoorbeeld qua schermranden. De twee camera’s op de achterkant zijn geplaatst in het kenmerkende vierkante camera-eiland, maar exacte details zijn nog onbekend.

Wel noemt de bron dat het waarschijnlijk gaat om een sensor met PDAF, oftewel phase detection autofocus, waardoor je sneller en beter kunt scherpstellen tijdens het fotogaferen. De frontcamera is verstopt in een klein gaatje in de linker bovenhoek van het scherm.

Aan de achterkant is de fysieke vingerafdrukscanner te vinden en muziek luisteren kan via de stereospeakers of via een bedrade koptelefoon. De aankomende Pixel 5a heeft namelijk gewoon nog een hoofdtelefoonaansluiting.

Google Pixel 5a onthulling onbekend

Wanneer Google plannen heeft om de Pixel 5a te onthullen is nog de vraag, want geruchten over dat toestel doen al even de ronde. In mei verwachten we toch wat aankondigingen rondom Google I/O. Dat zal dit jaar vast en zeker ook weer online plaatsvinden en is een grote conferentie voor ontwikkelaars. De techreus gebruikt dat event veelal voor aankondigingen op software- en hardwaregebied.

Het kan ook zo maar zijn dat de presentatie van de 5a langer op zich laat wachten. Zo werd de directe voorganger in de vorm van de Google Pixel 4a begin augustus 2020 gepresenteerd. Al met al hangt er nog genoeg mysterie rondom dit aankomende toestel. Daarbij verwachten we later dit jaar ook nog de Google Pixel 6 als opvolger van de huidige Pixel 5.

Wil je op de hoogte blijven van al het Google Pixel-nieuws? Houd dan onze website in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app!

Het laatste nieuws over Google: