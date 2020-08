Volgens een gelekt document presenteert Google in 2021 verschillende toestellen, waaronder de Pixel 5a en een opvouwbare Pixel-smartphone. Daarnaast is de vermeende presentatiedatum van de Pixel 5 gelekt: 8 oktober.

‘Google werkt aan vouwbare Pixel en Pixel 5a’

De onthulling van de Google Pixel 4a is pas net achter de rug, maar de vermoedelijke smartphoneplannen van Google voor volgend jaar zijn al bekend. Volgens 9to5Google wil de fabrikant in 2021 namelijk vier verschillende nieuwe telefoons presenteren.

De website heeft een intern document ingezien, waarin onder andere de Pixel 5a wordt genoemd, met codenaam ‘barbette’. Qua releasedatum wordt daarin het tweede kwartaal van 2021 genoemd. Dat ligt in lijn met onder andere de Pixel 3a, die in mei 2019 werd gepresenteerd. Dat Google de Pixel 4a pas in augustus presenteerde, heeft te maken met de uitbraak van het coronavirus.

Drie andere apparaten die in de pijplijn zitten, zijn de ‘raven’, ‘oriole’ en ‘passport’. De site speculeert dat de eerste twee Pixel 6-modellen zijn. Verdere details zijn echter nog niet bekend. In het document staat tot slot nog wel dat de ‘passport’ een opvouwbaar toestel is. Deze drie telefoons staan gepland voor het laatste kwartaal van 2021.

Wel houdt de site nog een slag om de arm, aangezien het document Pixel-toestellen laat zien die in ontwikkeling zijn. Dat betekent namelijk niet dat het hardware-team van Google deze ook daadwerkelijk uitbrengt.

Gerucht: Pixel 5 wordt gepresenteerd op 8 oktober

Tijdens de presentatie van de Pixel 4a haalde Google ook al kort de Pixel 4a 5G en Pixel 5 aan. Over beide toestellen werd gezegd dat deze in de herfst van dit jaar verschijnen. Op de Franse aankondigingsblog van de Pixel 4a werd echter ook de vermeende presentatiedatum van de Pixel 5 genoemd. Inmiddels is het bericht verwijderd, maar onderstaande screenshot spreekt over 8 oktober.

Dat strookt met eerdere onthullingen van de Pixel 4-serie en Pixel 3’s, die ook in oktober werden onthuld. De website heeft aan Google gevraagd of bovenstaande geruchten kloppen. Zoals altijd gaf de fabrikant aan, niet in te gaan op speculatie en geruchten over aankomende producten..

