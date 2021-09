‘Google hint zelf naar Pixel 6-onthulling op 19 oktober’

Het zomaar kunnen dat de Google Pixel 6-presentatie plaatsvindt op 19 oktober. Google zelf noemt die datum in een Instagram-post. Tevens heeft de zoekgigant de eerste video over de Pixel 6-serie online gezet: kijk je mee?

Gerucht: Google Pixel 6 presentatie op 19 oktober

De datum van 19 oktober in combinatie met de komende Google Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro is nu genoemd door fabrikant zelf. In een Instagram-bericht zien we allerlei verschillende Material You-designs van het nieuwe Android 12. Ook wordt daar een paar keer die specifieke datum genoemd. Eerder kwam 19 oktober ook al naar voren als datum van het grote Made By Google-event van 2021. Tot nu toe heeft de fabrikant zelf nog geen aankondiging uitgestuurd, dus we nemen het bericht met een korreltje zout.

Dankzij Material You, onderdeel van Android 12, wordt de hele visuele stijl van je toestel aangepast. Kies jij een rode achtergrond, dan kleuren de knoppen en bijvoorbeeld snelle instellingen mee. In de Instagram-post zien we ook verschillende nieuwe widgets voor bijvoorbeeld de klok, het weer of om muziek te bedienen.

Eerste videoteaser Google Pixel 6 online

Google heeft ook een eerste videoteaser uitgebracht, gericht op de nieuwe toestellen. In het 31 seconden durende filmpje zien we verschillende renders van het toestel die we al kennen. Ook richt de video zich op het Material You-design van de software. Tot slot zien we de Google Pixel 6 (Pro)-smartphones ook een fractie van een seconde in beeld.

De Pixel 6 verschijnt in drie kleuren: rood, groen en zwart. De grotere Pixel 6 Pro wordt ook verkrijgbaar in drie kleuren en dat zijn: geel wit en zwart. Verschillende specificaties zijn al eerder naar buiten gebracht door Google. Zo krijgt de Pixel 6 een plat afgewerkt scherm van 6,4 inch, terwijl het display van de 6 Pro licht afgeronde schermranden heeft en 6,7 inch groot is.

Het scherm van de Pixel 6 ververst 90 keer per seconde, dat van de Pro maximaal 120 keer. De frontcamera’s zijn verborgen in een klein gaatje. Beide toestellen draaien op de eigen ontwikkelde Tensor-chip en hebben meerdere camera’s op de achterkant. Bij de normale versie gaat het om een primaire camera en groothoeklens. De Pixel 6 Pro heeft nog een extra camera om wat mee te kunnen zoomen.

