Gerucht: Google Pixel 7a komt in vijf kleuren, krijgt 256GB opslag

De vermeende kleuren waarin de Google Pixel 7a op de markt komt zijn bekend en dat zijn maar liefst vijf stuks. Tevens komt er ook een variant met meer opslaggeheugen dan zijn voorganger.

‘Google Pixel 7a: kleuren bekend’

Laten we beginnen met het nemen van een korreltje zout, want Paras Guglani is niet de meest bekende lekker. Toch brengt hij ook regelmatig informatie naar buiten die klopt. Ditmaal brengt hij nieuwe informatie over de aankomende Google Pixel 7a. Volgens de lekker verschijnt dat toestel namelijk in een vijftal kleuren te weten: Dinuguan Black, Crispy Kale, Mayo Cream, Tide Orange en Vibrant Ube.

De laatste modellen van de toestellen van Google zijn vooralsnog altijd uitgebracht in slechts drie kleuren, dat geldt ook voor de huidige Google Pixel 6a. Dat is niet alles, volgens Guglani komt het toestel ook uit met 256GB interne opslag. We gaan er vanuit dat er ook een ‘instapmodel’ op de markt komt uitgerust met 128GB geheugen.

Meer over de Google Pixel 7a

Het aankomende toestel maakt zeer waarschijnlijk zijn opmaak op de Google I/O die plaatsvindt op 10 mei aanstaande. Op dat ontwikkelaarsevenement krijgen we alle details te horen over de nieuwe smartphone, maar inmiddels is er ook heel veel gelekt.

Zo verwachten we ook al 8GB RAM in plaats van 6GB werkgeheugen. Het amoled-scherm heeft een diagonaal van 6,1 inch. Dat heeft een full hd-resolutie en ververssnelheid van maximaal 90Hz. De frontcamera is verstopt in een klein gaatje in het scherm en op de achterzijde zijn nog eens twee camera’s geplaatst.

Het gaat om een 64 megapixel-hoofdcamera en een groothoeksensor van 12 megapixel. Dat alles wordt aangedreven door de Tensor G2-chip die we kennen van de Google Pixel 7 en 7 Pro. De oplaadsnelheid met een kabel is nog onbekend, maar draadloos opladen is ook mogelijk aldus de geruchten en dat gaat met maximaal 5 Watt. Tot slot: het toestel draait op Android 13 en krijgt jarenlang Android- en beveiligingsupdates.

