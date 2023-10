Google Pixel 8 Pro vs Pixel 7 Pro: de 5 grootste verschillen

Het nieuwe vlaggenschip van Google ziet er aanlokkelijk uit, maar hoe verhoudt hij zich tot zijn voorganger? In deze Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro-vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro

Nu Google de Pixel 8 en Pixel 8 Pro officieel heeft aangekondigd, kunnen we ze vergelijken met hun voorgangers. Zijn de verbeteringen de hogere prijs waard of kun je beter proberen om het oude model te scoren met een mooie korting?

In deze vergelijking tussen de Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro lopen we de belangrijkste verschillen tussen het nieuwe en oude vlaggenschip met je langs.

1. Scherm: plat, feller en dunnere randen

Een paar jaar geleden moest elke high-end smartphone gebogen schermranden hebben. Die trend lijkt wel zo’n beetje ten einde. De Pixel 8 Pro heeft, in tegenstelling tot zijn voorganger, een volledig vlak scherm met bovendien fors dunnere randen. Het gaat net als vorig jaar om een 6,7 inch-oled-display met prachtige kleuren en een hoog contrast. De maximale verversingssnelheid is nog steeds 120Hz, waardoor je geniet van soepele beelden.

Het gaat ook om een lpto-paneel, dat de verversingssnelheid automatisch aanpast. Als je bijvoorbeeld een e-mail tikt, zakt het scherm terug naar 1Hz om stroom te besparen.

Google Pixel 8 Pro

Wellicht de belangrijkste verbetering is de toegenomen helderheid. De Pixel 8 Pro haalt maximaal 2400 nits, waar de Pixel 7 Pro bleef steken op 1500 nits. Dat verschil zul je vooral merken op zonnige dagen. Het nieuwe toestel is dan een stuk makkelijker af te lezen.

2. Snellere hardware

Sinds de Pixel 6, uit 2021, gebruikt Google eigen chips voor zijn smartphones. Die konden zich tot nu toe niet helemaal meten met de high-end alternatieven van Qualcomm. Met de Tensor G3 in de Pixel 8-toestellen zet de zoekgigant wel weer een stap vooruit, maar hij is nog altijd trager dan de Snapdragon 8 Gen 2 in de Samsung Galaxy S23 Ultra. Tenzij je stevig gamet, zul je daar overigens weinig van merken.

De accu heeft net als vorig jaar een capaciteit van 5000 mAh. Hij laadt met 30 Watt wel iets sneller op. Draadloos accusap tanken is ook mogelijk met maximaal 23 Watt. Vrijwel alle concurrenten bieden veel hogere laadsnelheden.

3. Verbeterde camera’s

De drie camera’s achterop de Pixel 8 Pro zijn allemaal verbeterd. Zo laat de 50 megapixel-hoofdcamera meer licht binnen, zodat je vooral in het donker mooiere foto’s schiet. Ook kun je kiekjes maken met een mooie scherptediepte zonder de (kunstmatige) portretmodus te gebruiken.

De telelens haalt het beeld weer 5x dichterbij en heeft een resolutie van 48 megapixel. Ook deze camera laat meer licht binnen dan op de Pixel 7 Pro en presteert dus beter na zonsondergang.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google reserveerde de grootste upgrade voor de groothoeklens. Die gaat in resolutie omhoog van 12 naar 48 megapixel en gebruikt een fors grotere sensor. Je wijdere plaatjes zien er als het goed is dus een stuk beter uit. Dat gaan we voor onze review natuurlijk uitgebreid testen.

Verder komt Google met een aantal nieuwe softwarefuncties. Er is nu een Pro-modus waarmee je zaken als ISO en sluitertijd helemaal handmatig in kunt stellen. Verder is het mogelijk om gezichten op foto’s te vervangen door de gezichten uit een andere foto. Dat is handig als iemand op een groepsfoto bijvoorbeeld net zijn ogen dicht heeft. En met Audio Magic Eraser kun je ongewenste achtergrondgeluiden uit video’s filteren.

In december 2023 voegt Google via een update een soort nachtmodus voor video toe, waardoor je filmpjes er in het donker beter uitzien. Ook verschijnt er dan een functie om gemaakte foto’s meer detail te geven als je inzoomt.

4. Langere software-ondersteuning

Samsung en OnePlus hadden de laatste tijd een beter updatebeleid dan Google zelf, de maker van Android. Dat is natuurlijk een beetje raar. Met zijn nieuwe smartphones stelt het bedrijf orde op zaken. De Pixel 8 Pro draait uit de doos op Android 14 en krijgt maar liefst zeven nieuwe versies van het besturingssysteem.

Dat waren er bij de Pixel 7 Pro nog drie. Bovendien mag je ook zeven jaar beveiligingspatches verwachten die je beschermen tegen hackers.

5. Fors hogere prijs

Tot zover het goede nieuws. De adviesprijs van de instapper met 12GB RAM en 128GB opslag bedraagt namelijk 1099 euro. Dat was bij de Pixel 7 Pro nog 899 euro. Een prijsverhoging van ruim 22 procent in één jaar dus.

De Pixel 7 Pro haal je momenteel bovendien al voor € 758,84 in huis. Dat scheelt flink. Of de hierboven genoemde verbeteringen de meerprijs van de Pixel 8 Pro waard zijn, zal ieder voor zich moeten bepalen.

Lees het laatste nieuws over Google: