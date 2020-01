De samenwerking tussen Huawei en Google mag dan op losse schroeven staan, de Chinese fabrikant sleutelt op de achtergrond rustig verder aan Android 10.0 (Q). Zo ziet de eerste versie van het besturingssysteem eruit.



‘Huawei werkt door aan Android 10’

Google mag van de Amerikaanse overheid niet langer samenwerken met Huawei. Dit is vervelend, want hierdoor blijven toestellen van de Chinese fabrikant steken op hun huidige Android-versie. Dit najaar brengt Google Android 10.0 (Q) uit en zoals het er nu uitziet gaat deze update aan de neus van Huawei-telefoons voorbij.

Toch heeft de smartphonemaker de moed niet opgegeven en sleutelt het door aan haar eigen versie van Android Q. Er is namelijk een vroege versie van EMUI 10, Huawei’s eigen besturingssysteem dat is gebaseerd op Android, in handen van XDA Developers gekomen. De testversie draait op een Huawei P30 Pro en op het eerste gezicht is er weinig veranderd.

De camera-app ziet er net wat anders uit en ook de privacy-opties van Android Q zijn natuurlijk aanwezig. Zo kun je voortaan aangeven of apps je locatie altijd, of slechts eenmalig mogen gebruiken. Naar verwachting is EMUI 10 wel een stuk sneller en stabieler dan Android Pie.

Volgens XDA Developers is de eerste versie redelijk stabiel en kwam men weinig bugs tegen. Wel is het zo dat het hier om een extreem vroege versie gaat, die absoluut nog niet klaar is voor het grote publiek. Het is dan ook niet zomaar mogelijk om EMUI 10 zelf op je Huawei-smartphone te installeren.

Huawei en Android

De situatie tussen Huawei en Google is ingewikkeld en onzeker. Het Chinese bedrijf heeft bevestigd dat veiligheidsupdates voor je smartphone blijven verschijnen, al zullen ze wel een stuk later uitkomen dan je gewend bent. In de huidige situatie mag je echter geen systeemupdates verwachten, waardoor je toestel op de huidige Android-versie blijft steken.

Wij raden daarom aan om op dit moment even geen Huawei-smartphone te kopen, tenzij je echt niets om updates geeft. Neem een kijkje in onze lijst met Huawei-alternatieven voor toestellen die wij wél aanraden. Meer weten? Lees dan de veelgestelde antwoorden op vragen over de Huawei-problemen.

