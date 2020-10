Oktober is bijna voorbij en na het weekend introduceren we dus ook weer een nieuw maandthema. Dat doen we niet voordat we op een rijtje hebben gezet wat we afgelopen maand allemaal geschreven hebben over wonen en smart home.

Maandthema wonen round-up: neem alles rustig door

Elke maand lichten we op Android Planet een onderwerp extra uit in de vorm van een maandthema. Tijdens zo’n periode schrijven we meer tips, achtergrondartikelen en opiniestukken over een specifiek onderwerp. In oktober was het maandthema: wonen.

De wereld wordt alsmaar slimmer en slimmer en dat alles kun je gebruiken om wonen en het leven wat fijner te maken. In oktober publiceerden we onder andere onze Google Audio Nest review. In tipvorm lieten we weten hoe je Nest Audio-speakers aan elkaar kunt koppelen voor stereogeluid en hoe je die slimme speaker reset.

Google was nog verder op dreef en bracht een update uit voor de Google Assistent. Zo kun je nu liedjes fluiten of neuriën die Google dan probeert te herkennen. We gaven allerlei tips om je tuin slimmer te maken en schreven over de introductie van een betaalbare slimme thermostaat van Google en slimme verlichting van de Hema.

Heb je niet alle artikelen gezien of wil je een specifiek artikel nog eens rustig nalezen? In onderstaande lijst vind je alle artikelen van het wonen-maandthema:

Nieuw maandthema: geld besparen

Vanaf begin november kun je ook weer een heel nieuw thema verwachten: geld besparen. Verwacht dus ook volgende maand weer allerlei tips, achtergrondartikelen en meer. Daarnaast is het eind november ook nog eens Black Friday! Verwacht dus ook verschillende dealsartikelen aan het eind van de maand. Zo scoor je de beste koopjes en bespaar je (vaak) ook nog flink wat geld uit.

Heb jij een topidee over een artikel of onderwerp dat we echt niet mogen missen aankomedne weken? Mail ons dan via redactie@androidplanet.nl. Natuurlijk kun je ook een berichtje achterlaten via Facebook of Instagram of stuur een van onze redacteuren een bericht via Twitter:

→ Colin’s Twitter

→ Erwin’s Twitter

→ Michel’s Twitter

→ Rens’ Twitter

→ Wouter’s Twitter

Wil je niks missen van het aankomende maandthema? Houd dan onze site in de gaten, meld je aan voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en download de gratis Android-app!

Het maandthema wonen werd gesponsord door tink. Tink heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.