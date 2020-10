Heb je een liedje in je hoofd zitten, maar weet je de songtekst niet en ook niet wie de artiest is? Vanaf nu kun je de melodie fluiten of neuriën, waarna Google z’n best doet om het juiste nummer te vinden. De functie werkt per direct, ook in het Nederlands.

Google kan liedjes herkennen door neuriën of gefluit

Het is een kwestie van de Google Assistent activeren met het commando: “He Google? Welk nummer is dit?”. Vervolgens moet je tien tot vijftien seconden fluiten of neuriën, waarna Google verschillende suggesties geeft. Klik op één van die suggesties voor meer informatie en om te checken of dat inderdaad het nummer is wat je bedoelde.

Op het Google Blog is meer informatie over de nieuwe functie te lezen. De techreus maakt een gestripte ‘vingerafdruk’ van het liedje. Zo wordt er geen rekening gehouden met de stem en intonatie daarvan en ook instrumenten spelen geen rol. Vervolgens wordt het gefluit of geneurie vergeleken met duizenden liedjes in de database.

In een korte test op de Android Planet-redactie werkte de functie verbazingwekkend goed. Nieuwe, maar ook oude muzieknummers werden na gefluit of geneurie goed voorgesteld.

Functie rolt direct uit in het Nederlands

Het via deze weg herkennen van muziek werkt direct in het Nederlands voor Android. Wel functioneert de functie vooralsnog alleen op apparaten met een display, zoals smartphones of de Google Nest Hub. Google moet immers wel verschillende suggesties kunnen tonen.

