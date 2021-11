Deze fabrikanten gaan aan de slag met Material You-ontwerp van Android 12

Android 12 biedt allerlei vernieuwingen, waaronder het Material You-design. Dat is bedoeld voor Pixel-telefoons van Google zelf. Het lijkt er echter op dat verschillende fabrikanten het ook (deels) gaan gebruiken in hun versie van Android 12.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Material You-design komt ook naar andere fabrikanten

Het nieuwe Material You-uiterlijk is de grootste en meest opvallende verandering van Android 12. Dankzij het nieuwe design worden accentkleuren aangepast aan de hand van de achtergrond die je instelt. Volgens Google wordt zo elke smartphone een stukje persoonlijker. Een leuke mogelijkheid dus, maar ook eentje die een nadeel kent, zoals we schreven in onze Android 12 review.

Het probleem is alleen dat het grote nieuwe ding – het design – voor Pixel-telefoons is bedoeld, en dus zien maar weinig mensen straks het nieuwe uiterlijk verschijnen. De vraag is ook in hoeverre andere fabrikanten het design gaan overnemen.

Het lijkt er echter op dat verschillende fabrikanten toch aan de slag gaan met Material You. Wel is het zo dat dit niet betekent dat het er precies uit gaat zien als op Pixels, zoals de Google Pixel 6 Pro. Elke fabrikant kan hier namelijk zijn eigen draai aan geven, waardoor het afwachten is hoe het precies gaat werken.

Dynamische thema’s gaan we ook bij deze partijen zien

De informatie hierover is gevonden door Mishaal Rahman, een bekende insider in de telecomwereld, die regelmatig over soortgelijke informatie publiceert. Volgens Rahman gaan onderstaande partijen sowieso aan de slag met de mogelijkheid voor dynamische thema’s.

In bovenstaande lijst valt op dat Samsung niet genoemd is. Dat betekent niet, dat we niks gaan zien van het nieuwe uiterlijk in Samsung’s versie van Android 12. In huidige testversies van het bedrijf is namelijk al wel een meekleurende thema-mogelijkheid te vinden.

Wachten op definitieve versies van Android 12

Vooralsnog is het dus wachten op de uitrol van Android 12 door de fabrikanten. De aankomende weken beginnen de eerste producenten met die uitrol. Zo gaan we de nieuwe software-update dit jaar onder andere nog zien voor toestellen van Samsung. Benieuwd of jouw toestel de nieuwe software krijgt? Check dan natuurlijk ons Android 12 update-overzicht.

De laatste nieuwtjes over Android 12: