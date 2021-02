‘Motorola Moto G30 krijgt viervoudige camera achterop en Android 11’

De Motorola Moto G30 krijgt maar liefst vier camera’s op de achterkant en draait uit de doos op Android 11. De betaalbare smartphone wordt waarschijnlijk snel aangekondigd, samen met nog een budgettelefoon.

‘Motorola Moto G30 renders gelekt’

Dit blijkt uit gelekte informatie van het doorgaans betrouwbare WinFuture. De Duitse website deelt vaker afbeeldingen en specificaties van onaangekondigde Android-smartphones en heeft het ragelmatig bij het juiste eind. Daarom gaan we er vanuit dat de gedeelde renders en specificaties kloppen.

De Motorola Moto G30 wordt een betaalbare smartphone die het waarschijnlijk vooral van zijn camera’s moet hebben. Op de achterkant zouden vier lenzen zitten: een hoofdcamera van 64 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en een dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. Op de voorkant, in de waterdruppel-achtige notch, zou een 8 megapixel-selfiecamera zitten.

Onder de motorkap lijkt de Moto G30 veel op andere Motorola-telefoons, zoals de Moto G9 Play en Moto G9 Power. De smartphone wordt vermoedelijk aangedreven door een Snapdragon 662-processor en heeft ook 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Middels een micro-sd-geheugenkaartje is de opslag verder uit te breiden. Dat is handig als je bijvoorbeeld veel media voor offline gebruik opslaat.

Op de gelekte renders (zie hierboven) zien we dat de Moto G30 erg op andere Motorola-toestellen lijkt. Het scherm is groot (6,5 inch), heeft redelijk dunne randen en de vingerafdrukscanner zit waarschijnlijk achterop in het Moto-logo verwerkt. Volgens WinFuture heeft het scherm wel een lage hd-resolutie (1600 bij 720 pixels), maar dit zorgt ervoor dat de 5000 mAh-accu extra lang meegaat.

Fijn is dat de Moto G30 op Android 11 draait, de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. Veel Moto-telefoons draaien nog op Android 10 en diverse fabrikanten kiezen er nog voor om budgettoestellen met deze versie uit te brengen. We verwachten dat de G30 in de toekomst ook wordt bijgewerkt naar Android 12.

Ook Moto E7 Power lekt uit

De website deelt ook beelden van de Moto E7 Power, een goedkoper toestel dat rond de 150 euro zou kosten. Zoals de naam al verklapt, moet deze telefoon het vooral hebben van zijn accu. Hij zou beschikken over een 5000 mAh-batterij, die het dankzij een lage schermresolutie (1600 bij 720 pixels) en energiezuinige MediaTek-processor heel lang vol moet houden.

Het design van de E7 Power lijkt sterk op dat van de normale Moto E7 en Moto E7 Plus. De specificaties zijn bescheiden en de telefoon zou nog op Android 10 draaien, een al bijna anderhalf jaar oude Android-versie. Op de achterkant is wel een dubbele camera aanwezig, met een primaire 13 megapixel-lens en 2 megapixel-macrocamera.

Hoewel we niet precies weten wanneer de nieuwe Motorola-smartphones worden aangekondigd, verwachten we dat dit niet lang meer duurt. Houd daarom onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Of download de gratis Android Planet-app.

