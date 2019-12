Updaten maar: Nokia 7.1 krijgt nu Android 10-update

Voor de Nokia 7.1 is vanaf nu de Android 10-update beschikbaar. De nieuwste Android-versie introduceert veel verbeteringen, zoals een donkere modus, nieuwe privacy-opties en verbeterde gebarenbediening.

Nokia 7.1 Android 10-update nu beschikbaar

Het Finse HMD Global bracht al een Android 10-update uit voor de Nokia 8.1 en 9 PureView, en nu is de 7.1 aan de beurt. Het betaalbare toestel krijgt daarmee relatief snel een update naar de nieuwste Android-versie. Veel recente smartphones zijn nog niet bijgewerkt en alleen Google, Nokia, OnePlus en (in mindere mate) Samsung hebben tot nu toe een Android 10-update uitgebracht.

Android 10 is de tweede grote update voor de Nokia 7.1. Het toestel werd vorig jaar gelanceerd met Android 8.1 (Oreo) en kreeg vrij vlot een update naar Android 9.0 (Pie). Het is onduidelijk of de smartphone in de toekomst meer versie-updates krijgt, maar je bent in ieder geval verzekerd van maandelijkse beveiligingspatches.

De Android 10-update wordt verder waarschijnlijk geleidelijk uitgerold, waardoor het eventjes kan duren voordat jij ‘m ook kunt downloaden en installeren. Begin 2020 verschijnt Android 10 ook voor oudere toestellen, zoals de Nokia 7 Plus en Nokia 6.1.

Meer over de Nokia 7.1

Nokia bracht de 7.1 in oktober 2018 uit voor een adviesprijs van 319 euro, maar inmiddels haal je de telefoon voor ongeveer 200 euro in huis. De smartphone beschikt over een 5,84 inch-scherm met een resolutie van 2280 bij 1080 pixels en hdr-ondersteuning. Ook beschikt de Nokia 7.1 over een Snapdragon 636-chip, 4GB RAM, 64GB opslag, 3060 mAh-accu met snelladen en een dubbele camera.

Inmiddels is een opvolger van de telefoon beschikbaar, in de vorm van de Nokia 7.2. Dit toestel heeft een groter 6,3 inch-scherm, drie camera’s achterop (met groothoeklens), 3500 mAh-accu en snellere Snapdragon 660-processor. Meer lees je in de Nokia 7.2 review, of check de videoreview hieronder.

