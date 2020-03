Deze Nokia-smartphones krijgen een update naar Android 10

Nokia heeft haar Android 10-updateplannen gewijzigd. Het coronavirus zorgt ervoor dat veel toestellen pas op een later moment worden bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie.

Nokia en Android 10: deze smartphones krijgen een update

Het nieuws is naar buiten gebracht door Juho Sarvikas, topman bij HMD Global, het bedrijf dat Nokia-smartphones op de markt brengt. De prominent plaatst een bericht op Twitter met daarin een bijgewerkte versie van de originele roadmap, die afgelopen augustus verscheen.

Het goede nieuws is dat Nokia alle in aanmerking komende smartphones in de eerste helft van 2020 wil gaan updaten. Het slechte nieuws is dat veel toestellen een vertraging oplopen. Waarschijnlijk houdt dit verband met de voorzorgsmaatregelen die Nokia heeft getroffen om de uitbraak van het coronavirus te beperken.

Deze Nokia-telefoons worden bijgewerkt naar Android 10:

Onder meer de Nokia 3.1 Plus, 3.2 en 4.2 moeten langer op Android 10 wachten. Deze toestellen zouden eigenlijk in het eerste kwartaal van 2020 worden bijgewerkt, maar worden nu tussen het eerste en tweede kwartaal van een update voorzien. Nokia deelt geen precieze releasedata, maar waarschijnlijk betekent dit dat de toestellen eind maart of begin april een software-update krijgen.

Alhoewel het coronavirus dus roet in het eten gooit, is Nokia nog steeds relatief rap in het bijwerken van haar telefoons. Tot nog toe ontvingen de Nokia 6 (2018), 7 Plus, 7.1, 8.1 en 9 PureView al een update. Smartphones die in 2017 uitkwamen, zoals de Nokia 8 en Nokia 6, worden helaas overgeslagen. Wel liet de fabrikant onlangs weten dat smartphones een jaar langer beveiligingsupdates ontvangen.

Dit is nieuw in Android 10

Android 10 voegt een hoop nieuwe functies toe, waaronder een systeembrede donkere modus, meer privacy-opties en een verbeterd deelmenu. Ook ondersteunt de softwareversie vouwbare smartphones, zoals de onlangs verschenen Galaxy Fold en Galaxy Z Flip. Check onderstaande video voor alle nieuwe functies van Android 10.

Het laatste nieuws over Nokia