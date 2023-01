Nothing Phone (2) verschijnt dit jaar en wordt meer premium

Later dit jaar verschijnt de Nothing Phone (2), de opvolger van de Phone (1) van vorig jaar. Het toestel moet ‘meer premium’ worden dan zijn voorganger.

Nothing Phone (2) in 2023

Carl Pei, de ceo van Nothing, laat in een interview met website Inverse weten dat later dit jaar de Nothing Phone (2) verschijnt. De topman (en tevens mede-oprichter van OnePlus) wil niet veel kwijt over de aanstaande smartphone, maar zegt wel dat de Phone (2) meer premium wordt dan de Phone (1).

Of dit betekent dat het toestel snellere hardware krijgt, laat Pei in het midden. De Nothing Phone (1), die vorig jaar is uitgebracht, is een midrange toestel met prima specificaties, maar geen echt vlaggenschip. De telefoon kan bijvoorbeeld niet helemaal concurreren met de toptoestellen van Samsung, Google en OnePlus.

De Nothing Phone (1)

Verder geeft Carl Pei aan dat de Nothing Phone (2) ook in de Verenigde Staten moet verschijnen en het bedrijf zich ook sterk gaat richten op het verbeteren van de software. Daardoor moet de Phone (2) sneller en fijner in gebruik aanvoelen dan de eerste smartphone van het bedrijf. Details geeft de topman echter niet.

Nothing Phone (1): telefoon met lichtjes op achterkant

De Nothing Phone (1) is sinds juli 2022 in Nederland verkrijgbaar. De smartphone heeft een adviesprijs van 469 euro, maar kost inmiddels rond de 400 euro. De smartphone valt met name op door het design. Zo heeft de achterkant 900 ingebouwde ledjes, die oplichten als je een notificatie krijgt of als je de telefoon aan de oplader legt.

Op de voorkant zit een 6,55 inch-oled-scherm met een dunne, symmetrische rand. De resolutie ligt op 2400 bij 1080 pixels en de hoge ververssnelheid van 120Hz zorgt voor vloeiende animaties. Foto’s maakt de Nothing Phone (1) met de dubbele camera achterop. De hoofdcamera en groothoeklens hebben allebei een resolutie van 50 megapixel.

Wil je meer weten? We hebben een uitgebreide review van de Nothing Phone (1) geschreven, waarin we je alles vertellen over de plus- en minpunten van het toestel. Kijk ook de video hieronder voor een korte indruk van de Nothing-telefoon.

