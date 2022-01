OnePlus 10 Pro-specificaties officieel bekendgemaakt: dit valt op

OnePlus heeft de eerste specificaties van de OnePlus 10 Pro officieel bekendgemaakt. De volledige smartphoneonthulling volgt op een later moment. Android Planet zet de vrijgegeven details op een rijtje en licht uit wat er opvalt.

Dit zijn de eerste OnePlus 10 Pro specificaties

Eerder deze week maakte de fabrikant het OnePlus 10 Pro-ontwerp officieel bekend, nu volgen de eerste specificaties. Het toestel blijkt een 5000 mAh-accu te krijgen en te beschikken over een 32 megapixel-selfiecamera en drie camera’s op de achterkant. Die hebben resoluties van 48, 50 en 8 megapixel, vermoedelijk voor primaire foto’s, groothoekbeelden en zoom. De camera’s zijn ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad, dat ook meewerkte aan de camera’s van de OnePlus 9 en 9 Pro.

De OnePlus 10 Pro krijgt een oled-scherm met 120Hz-verversingssnelheid. De schermgrootte houdt OnePlus echter nog voor zich. Afgaande op de fysieke afmetingen van de smartphone (16,3 x 7,4 x 0,85 centimeter) lijkt het scherm ongeveer even groot te worden als de OnePlus 9 Pro (6,7 inch).

Uiteraard ondersteunt de 10 Pro 5G-internet, heeft hij een nfc-chip en draait hij op de nieuwe en krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor. De hoeveelheid werk- en opslaggeheugen is nog niet bekendgemaakt.

Oppo’s oplaadtechnieken…

Wat opvalt aan de specificatielijst is dat OnePlus de oplaadtechnieken van Oppo overneemt. De OnePlus 10 Pro kan opladen met SuperVOOC (via usb-c) en AirVOOC (draadloze oplader). Vorige OnePlus-toestellen maakten gebruik van Warp Charge, maar die naamgeving is dus in de prullenbak verdwenen.

In de praktijk verandert er weinig. De OnePlus 10 Pro kan bedraad opladen met 80 Watt en dat is iets sneller dan de 65 Watt-oplaadsnelheid van de OnePlus 9 (Pro) en OnePlus Nord 2. De draadloze oplaadsnelheid is met 50 Watt identiek aan die van de 9 Pro.

…maar OnePlus’ software

Dat OnePlus nu Oppo’s oplaadtechnieken gebruikt, wil niet zeggen dat de 10 Pro zonder OnePlus-elementen komt. Zo duidt de specificatielijst de software aan als OxygenOS 12, gebaseerd op Android 12. Die naamgeving is opmerkelijk, omdat OnePlus vorig jaar hintte dat zijn softwareschil zou verdwijnen.

De fusie met Oppo werd namelijk vergezeld door de aankondiging dat beide merken samenwerkten aan een nieuwe softwareschil voor toekomstige smartphones. Wij hadden verwacht dat de OnePlus 10 Pro de eerste telefoon zou worden met die software, maar afgaande op de naam hebben we nu onze twijfels.

Blijf op de hoogte van de OnePlus 10 Pro-onthulling

Na het vrijgeven van het ontwerp en de specificaties is het de vraag wat OnePlus verder in gedachten heeft. De fabrikant heeft al aangegeven dat het de OnePlus 10 Pro op 11 januari presenteert voor China en dat de smartphone later in Europa uitkomt. Grote vraag is of er ook een OnePlus 10 in aantocht is.

