Bezitters van een OnePlus 7, 7 Pro, 7T of 7T Pro kunnen binnenkort aan de slag met Android 11. Het bedrijf bevestigt dat de update voor deze toestellen in december verschijnt.

Android 11 komt in december naar de OnePlus 7(T)

OnePlus voorziet haar smartphones doorgaans vrij snel van een nieuwe Android-versie. Toch was het onduidelijk wanneer de OnePlus 7, 7 Pro, 7T en 7T Pro de update naar versie 11 zouden krijgen.

Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt nu aan Android Authority dat het niet al te lang meer duurt. In december werkt OnePlus deze toestellen bij naar de nieuwste versie van het besturingssysteem: Android 11.

OxygenOS is een eigen softwareschil die OnePlus over Android heen legt. OxygenOS 11 kwam eerder deze week al uit voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Omdat OnePlus voor ieder toestel een aparte update moet maken, zit er wat vertraging tussen de diverse releases.

OxygenOS 11 heeft een nieuwe design en is een stuk gebruiksvriendelijker dan voorheen. Een belangrijke nieuwe feature is het Always On-Display, waarmee de tijd en je notificaties altijd zichtbaar zijn. Toch is er ook kritiek op de nieuwe versie van de software. De interface zou te veel op die van Samsung lijken.

Een nieuwe telg: de OnePlus 8T

OnePlus is veel in het nieuws deze week. Gisteren bracht het bedrijf de OnePlus 8T uit, de opvolger van de OnePlus 8. Opvallend is dat de OnePlus 8 Pro geen opvolger heeft gekregen. De 8T draait direct uit de doos op OxygenOS 11.

Het toestel heeft verder een 120Hz-scherm, waar de OnePlus 8 het nog met 90Hz moest doen. Het scherm ververst zichzelf dus 120 keer per seconde, waardoor je heel soepel door sociale media en websites scrolt. De 8T heeft bovendien een plat scherm, terwijl de 8 nog gebogen randen had. Ook laadt het toestel razendsnel op. Binnen 40 minuten zit de accu weer vol.

In onze review van de OnePlus 8T lees je wat we van de nieuwe smartphone vinden. Daarnaast hebben we de verschillen tussen de OnePlus 8, 8 Pro en 8T voor je op een rijtje gezet.

