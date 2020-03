De nieuwe OnePlus-smartphones verschijnen dit jaar mogelijk eerder dan normaal. Volgens een nieuw gerucht worden de OnePlus 8, 8 Pro en 8 Lite in april aangekondigd door de Chinese fabrikant.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘OnePlus 8 lancering vindt plaats in april’

Website TechRadar zegt van een bron dichtbij OnePlus te hebben vernomen dat de OnePlus 8-telefoons in de tweede week van april worden aangekondigd. Dit komt overeen met eerdere berichten. De doorgaans goed ingevoerde Ishan Agarwal wist eerder te melden dat de OnePlus 8 in maart of april het levenslicht zou zien. OnePlus heeft zich nog niet uitgelaten over zijn nieuwe smartphones.

Als het bedrijf kiest voor een onthulling in april, dan krijgen we de nieuwste OnePlus-smartphones eerder te zien dan normaal. Vorige toestellen, zoals de OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 en OnePlus 6, werden telkens in mei of juni officieel gepresenteerd. Dit betekent mogelijk ook dat de OnePlus 8-telefoons eerder in het jaar verkrijgbaar zijn dan hun voorgangers.

OnePlus 8, 8 Pro en 8 Lite

De afgelopen maanden is al veel informatie verschenen over de OnePlus 8-serie en ook renders van de smartphones zijn gelekt. De Chinese fabrikant zou van plan zijn om drie toestellen uit te brengen: de reguliere OnePlus 8, OnePlus 8 Pro en goedkopere OnePlus 8 Lite. Het goedkoopste toestel zou zijn voorzien van een 6,4 inch-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Ook spreken de geruchten over een driedubbele camera achterop en MediaTek-processor.

De OnePlus 8 en 8 Pro hebben grotere displays met een hogere ververssnelheid van 120Hz, waardoor beelden nog soepeler ogen. OnePlus kiest voor schermen met een klein gaatje linksboven voor de selfiecamera, terwijl deze bij de OnePlus 7 Pro nog uit de behuizing schoof. De verwachting is dat de smartphones beschikken over de Snapdragon 865-chip, 5G-ondersteuning en vier camera’s op de achterkant.

Tot slot zouden de OnePlus 8 en 8 Pro mogelijk zijn voorzien van een IP-certificatie, waardoor de smartphones stof- en waterdicht zijn. Ook wordt gesproken over ondersteuning voor draadloos opladen, maar het is onduidelijk of OnePlus deze feature daadwerkelijk inbouwt.

Wil je op de hoogte blijven van al het OnePlus-nieuws? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief of download de Android Planet-app om alle nieuwtjes op je smartphone te lezen!

Het laatste nieuws over OnePlus