Fabrikant Oppo heeft de ColorOS 11-update officieel gepresenteerd. De nieuwe software bevat allerlei vernieuwingen. In dit overzicht check je of de update ook naar jouw toestel komt en wanneer dat zal zijn.

Oppo ColorOS 11-update komt naar deze toestellen

Fabrikant Oppo heeft zijn ColorOS 11-update officieel uit de doeken gedaan. Deze nieuwe softwareschil is gebaseerd op Android 11. Via een persbericht maakte de fabrikant bekend dat de nieuwe schil naar verschillende toestellen komt. Check onderstaande lijst om te kijken of jouw Oppo-smartphone de update krijgt.

Wat is er nieuw in ColorOS 11?

In de nieuwe schil staat de gepersonaliseerde gebruikservaring centraal. Zo is er onder andere gefocust op de interface. Je stelt nu je eigen always on display-thema samen. Kiezen doe je bijvoorbeeld uit verschillende achtergronden en lettertypes. Informatie zoals de tijd, gemiste notificaties en accupercentage zie je zo direct op het scherm, omdat deze altijd aanstaat.

De donkere modus is aangepast en bevat nu meerdere kleurenschema’s en contrastniveaus. Oppo heeft ook een Relax 2.0-modus toegevoegd, waarmee je je eigen mix maakt van rustige geluiden.

Efficiëntie is belangrijk in ColorOS

De nieuwe Three Finger Translate-functie laat je tekst nog sneller vertalen. Je selecteert tekst met drie vingers en vervolgens zet Google Lens dit om naar de juiste taal. Met Flexdrop kun je nog sneller multitasken. Ook is er een nieuwe functie, waarmee je snel en makkelijk smart home-apparatuur bedient. Zo hoef je niet voor elk apparaat afzonder een app te installeren.

Andere functies zijn Battery Guard en de Super Power Saving-modus. Met de eerste optie wordt je accu intelligent opgeladen, waardoor er geen schade ontstaat. De speciale accumodus gebruik je om bepaalde apps aan te wijzen, die toch blijven draaien, terwijl de accu bijna leeg is.

Daarnaast er nog gewerkt aan het verbeteren van de framesnelheid, waardoor alles er nog soepeler uitziet. Tot slot leert de smartphone van jouw persoonlijke gebruik. De meestgebruikte apps worden zo vooraf geladen, waardoor het openen ervan een stuk sneller gaat.

Beveiliging en privacy zijn belangrijk

Met ColorOS 11 is het mogelijk om apps te dupliceren en alleen maar te gebruiken via een vingerafdruk of uniek wachtwoord. Zo bevat WhatsApp of e-mail nog een extra beveiligingslaag. Heb je een bepaalde app een lange tijd niet gebruikt, dan wordt er opnieuw gevraagd naar de permissies die de app nodig heeft. Denk daarbij aan de microfoon, camera’s of locatietoegang.

