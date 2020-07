Poco M2 Pro officieel: betaalbare midranger met grote accu

De Poco M2 Pro is officieel gepresenteerd. De smartphone heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast biedt het toestel grote gelijkenissen met de Xiaomi Redmi Note 9 (Pro) die hier wel te koop is.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco M2 Pro officieel voor Indiase markt

Poco timmert aan de weg en heeft nu de M2 Pro officieel gepresenteerd. Het toestel biedt een erg goede prijs-kwaliteitsverhouding en is te verkrijgen in India vanaf zo’n 185 dollar.

Voor die prijs krijg je een toestel met een scherm van 6,67 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het gaat om een lcd-paneel, met een klein gaatje voor de 16 megapixel-frontcamera. Onder de motorkap zorgt de Snapdragon 720G-chip voor de nodige kracht. Die vinden we ook in onder andere de Realme 6 Pro en Redmi Note 9 Pro.







De Poco M2 Pro heeft nog meer gelijkenissen met de Xiaomi Note 9 Pro. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 33 Watt. De fabrikant levert deze lader ook mee in de doos. Draadloos opladen is niet aanwezig, maar dat is een logische keuze in deze prijsklasse.

Vier camera’s op achterkant

De M2 Pro heeft vier camera’s op de achterkant. De primaire camera schiet plaatjes van maximaal 48 megapixel. Standaard maak je echter foto’s van 12 megapixel, omdat vier pixels worden samengesmolten tot één. Dat zorgt namelijk voor een hoger contrast, meer details en betere kleuren.

Ook een groothoeklens is aan boord, waarmee je foto’s schiet van 8 megapixel. Foto’s van dichtbij schiet je met de macrocamera van 5 megapixel. Tot slot kan er nog diepte-informatie worden opgeslagen met de vierde camera. Die info wordt gebruikt voor een goede portretfoto. Daarbij is de achtergrond vaag, terwijl het object op de voorgrond juist scherp is.

Verschillende modellen en prijzen

Een fysieke vingerafdrukscanner is verwerkt in de rechterzijkant van het toestel. Poco brengt de M2 Pro op de markt in het groen, zwart en blauw en verschillende varianten qua geheugen. Het instapmodel heeft 4GB RAM aan boord en 64GB opslag. Daarnaast zijn er 6GB/64GB en 6GB/128GB-varianten van het toestel gepresenteerd.

Een slot voor een micro-sd-geheugenkaartje ontbreekt, maar wel is er plaats voor twee simkaarten. Tot slot levert Poco het toestel met Android 10. Het instapmodel kost omgerekend 185 dollar. Het meest uitgebreide model gaat voor omgerekend 225 dollar over de toonbank.

Ben je hier op zoek naar een toestel met een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit? Kijk dan eens naar de Xiaomi Redmi Note 9 of het Redmi Note 9 Pro-model. Heb je wat minder te besteden, dan is de Xiaomi Redmi 9 misschien een goede keuze voor jou.

Meer lezen over Xiaomi: