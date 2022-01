‘Presentatie Google Pixel 6a en Pixel Watch vindt plaats in mei’

Geruchten over de Google Pixel 6a en Pixel Watch doen al even de ronde. Twee bronnen weten het nu zeker: beide apparaten worden gepresenteerd in mei van dit jaar. Niet geheel toevallig vindt in die maand ook Google I/O plaats.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 6a presentatie in mei

Aan het wachten op de vermeende Google Pixel 6a? Google zou die smartphone willen in mei willen presenteren, zo laat de bekende lekker Max Jambor weten via Twitter. Opmerkelijk is dat de Google Pixel 5a pas enkele maanden geleden werd onthuld. Dat toestel verscheen in augustus 2021, maar alleen in Japan en de Verenigde Staten.

Google zou kiezen voor een onthulling tijdens I/O, oftewel de grote ontwikkelaarsconferentie die elk jaar plaatsvindt. Of dit toestel wel een Europese lancering krijgt is nog de vraag. Eerder verschenen namelijk de Google Pixel 6 en duurdere Google Pixel 6 Pro. Die zijn niet te koop in Nederland, maar je kunt wel uitwijken naar buurlanden zoals Duitsland of Frankrijk om er eentje te bemachtigen.

De Pixel 6a krijgt volgens geruchten dezelfde zelf ontwikkelde Google Tensor-chip aan boord als zijn duurdere broers. Op andere gebieden, waaronder de camera en batterij, is wel bespaard. Daardoor wordt de Pixel 6a een betaalbaarder model. De Pixel 6 en 6 Pro hebben Europese vanafprijzen van respectievelijk 649 en 899 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook Pixel Watch komt eraan

Op datzelfde event gaan we ook eindelijk de Google Pixel Watch zien. Dat meldt de bekende telecominsider Jon Prosser. De eerste smartwatch van de zoekgigant zelf wordt op 26 mei gepresenteerd. De lancering van die smartwatch zou tegelijkertijd met de Pixel 6-serie plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld.

Het horloge zal voorzien zijn van Wear OS 3.0, zoals we kennen van de huidige Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Die horloges hebben echter de One UI-schil over Wear OS liggen. Dat zal niet het geval zijn bij de Pixel Watch. Eerder verschenen afbeeldingen van de ‘kale versie’ van het besturingssysteem.

Natuurlijk is Android Planet digitaal aanwezig om verslag te doen van de Google I/O. Wil je niks missen? Download dan even onze gratis Android Planet-app of schrijf je natuurlijk even in voor onze nieuwsbrief! Houd natuurlijk ook de website in de gaten.

Lees meer over Google op Android Planet: