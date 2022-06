Is dit de OnePlus 10(T)? Renders laten smartphone eindelijk zien

Er zijn (eindelijk) renders verschenen van de OnePlus 10 of 10T. De afbeeldingen laten een vrij doorsnee smartphone zien met een flink camera-eiland. Ook enkele specificaties liggen op straat.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Renders tonen OnePlus 10(T)’

Hoewel de OnePlus 10 Pro al maanden verkrijgbaar is, ontbrak van zijn goedkopere broertje lange tijd ieder spoor. Nu heeft de betrouwbare lekker Yogesh Brar eindelijk renders gedeeld van de ‘gewone’ OnePlus 10. Het toestel zou overigens ook op de markt kunnen komen als de OnePlus 10T.

De afbeeldingen tonen een smartphone die er aan de voorkant erg gewoontjes uitziet. Het toestel heeft een plat scherm met in het midden een gaatje voor de selfiecamera. Daarmee wijkt hij behoorlijk af van de Pro, die gebogen schermranden heeft en een gat in de hoek van het display. Aan de onderkant zit een bezel die duidelijk groter is dan aan de andere zijdes van de telefoon.

Op de achterkant zien we een flink camera-eiland dat de gehele breedte van het toestel bestrijkt en glooiend uit de behuizing steekt. Dat kennen we van de Oppo Find X5 Pro, al is het effect op de OnePlus 10 iets bescheidener.

Het eiland is opvallend veel groter dan op zijn voorganger, de OnePlus 9. Dat lijkt overigens een ontwerpkeuze, want de rechterzijde van de uitstulping is helemaal leeg.

High-end specificaties

Yogesh Brar deelt ook enkele specificaties van de OnePlus 10. De smartphone draait volgens hem op de gloednieuwe Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Dat is opvallend, want daarmee zou het toestel sneller zijn dan de OnePlus 10 Pro. Verder heeft hij een 6,7 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. De Pro beschikt over een soortgelijk display.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor de camera’s werkt OnePlus opnieuw samen met Hasselblad, wat onder meer voor mooiere kleuren moet zorgen. Er zitten drie lenzen op de achterkant, waaronder een primaire camera van 50 megapixel. Selfies schiet je in een resolutie van 32 megapixel.

De batterij tenslotte heeft een capaciteit van 4800 mAh. Hoe snel je de accu kunt opladen is nog niet duidelijk. Bij de OnePlus 10 Pro doe je dat met maximaal 80 Watt. De goedkopere OnePlus Ace, die alleen in China verkrijgbaar is, haalt maar liefst 150 Watt. Daarmee zit het toestel na vijf minuten laden al voor de helft vol.

Wanneer de OnePlus 10 verschijnt, is nog niet duidelijk. Wil je het direct weten als het toestel te koop is? Houd dan onze website in de gaten, download even de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees het laatste nieuws over OnePlus: