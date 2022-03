Samsung Galaxy A53 vs A52(s): deze 4 punten heeft Samsung verbeterd

Heb je nu een Samsung Galaxy A52(s) en denk je erover na om het nieuwe model in huis te halen? In dit artikel leggen we uit wanneer je dit beter (niet) kunt doen. Tijd voor een vergelijking tussen de Samsung Galaxy A53 en Samsung Galaxy A52(s).

Samsung Galaxy A53 vs Samsung Galaxy A52(s)

Samsung heeft een opvolger voor de razendpopulaire Galaxy A52-smartphone uit 2021 aangekondigd. De kersverse Samsung Galaxy A53 is op basis van uiterlijk moeilijk te onderscheiden van zijn voorganger. Ook wanneer je ‘m naast de Samsung Galaxy A52s legt, die de ‘gewone’ A52 later in 2021 opvolgde, kom je maar weinig verschillen tegen.

Dat verandert wanneer je naar de specificaties kijkt. Daar is namelijk wel degelijk het nodige veranderd. Maar, is het nieuwe toestel de overstap waard, of kun je beter even wachten? Daar geven we in dit artikel antwoord op door de drie toestellen tegenover elkaar te zetten. Dit is de grote Samsung Galaxy A53 vs Samsung Galaxy A52(s)-vergelijking.

Design: let op de kleuren

Aan het design van de Samsung Galaxy A53 is weinig gesleuteld. Het toestel ziet er daarom ook hetzelfde uit als zijn voorganger, op de kleuropties na. De Samsung A53 is namelijk in drie kleuren verkrijgbaar, terwijl je bij de A52 en A52s nog uit vier opties kon kiezen.

Kleuren Samsung Galaxy A53 Kleuren Samsung Galaxy A52 Kleuren Samsung Galaxy A52s Blauw Blauw Groen Geel/oranje (perzik) Paars Paars (lila) Zwart Wit Wit Zwart Zwart

Wel is het ontwerp van de A53 iets verfijnder. Het camera-eiland op de achtergrond is ten opzichte van de A52 (en A52s) meer gestroomlijnd. De randen vloeien hierdoor wat soepeler de behuizing in.

A53 A52 A52s

Ook qua scherm is weinig veranderd. De Samsung Galaxy A53 heeft zodoende ‘nog steeds’ een 6,5 inch-amoled-scherm met full-hd-resolutie. Wel heeft dit toestel standaard een ververssnelheid van 120Hz. Bij de Galaxy A52 was dit alleen het geval op de versie met 5G; de 4G-versie ververst het scherm maximaal 90 keer per seconde.

Verder is het goed om te weten dat de Samsung A53 geen hoofdtelefooningang (3,5 mm-jack) meer heeft. Wil je naar muziek luisteren, dan heb je dus draadloze oordopjes nodig. Ook kun je natuurlijk een verloopstukje aanschaffen. Hiermee kun je bedrade oordopjes op de usb-c-oplaadpoort aansluiten en alsnog naar muziek luisteren.

Hardware maakt forse stappen

Onder de motorkap zijn wel grote veranderingen doorgevoerd. De Samsung Galaxy A53 wordt aangestuurd door een Exynos 1280-chipset met 6/8GB werkgeheugen en 128/256GB opslagcapaciteit. Samsung heeft deze processor zelfgemaakt en belooft grote snelheidsverbeteringen.

Ter vergelijking: de Samsung A52 draait op een Snapdragon 720G-processor (met 6GB RAM en 128GB opslag). Deze chipset moet op alle vlakken zijn meerdere erkennen in de processor van de A53, die simpelweg veel krachtiger is. Het nieuwe toestel kan dus bijvoorbeeld beter overweg met zware (grafische) taken als games spelen en het bewerken van foto’s en/of video’s.

Dezelfde vlieger gaat op voor de Samsung Galaxy A52s. Dit toestel heeft een Snapdragon 778G-processor. Deze is weliswaar sneller dan de chip van de ‘gewone’ A52, maar houdt de rekenkracht van de A53 niet bij.

Samsung A53

Aan de camera van de Galaxy A53 is niet gesleuteld. Het toestel heeft precies dezelfde camera’s als de A52 en A52s. Wel beweert Samsung dat de camerasoftware van het nieuwe model beter is. In onze review, die te zijner tijd verschijnt, gaan we natuurlijk checken of deze bewering klopt.

Grotere accu zorgt voor meer plezier

Wat heb je aan een smartphone die om de haverklap aan de oplader moet omdat de accu leeg is? Juist: vrij weinig.

Gelukkig heeft Samsung de Galaxy A53 een grotere batterij meegegeven. Deze heeft een capaciteit van 5000 mAh, terwijl de A52 en A52s het met 500 mAh minder moeten doen.

Wel laden de drie toestellen even snel op. Dat gaat met een (maximaal) vermogen van 25 Watt. Saillant detail: die (snelle) oplader moet je er wel zelf bij kopen, want Samsung stopt standaard geen opladers meer in de verpakking van een smartphone.

Software

Op softwaregebied trekt de Samsung Galaxy A53 aan het langste eind. Samsung belooft dit toestel maar liefst vier Android-versie-updates mee te geven. Omdat de A53 bij uitkomst op Android 12 draait, betekent dit dat ‘ie (te zijner tijd) wordt bijgewerkt naar Android 13, 14, 15 én 16.

En daar blijft het niet bij. Samsung gaat namelijk vijf jaar beveiligingsupdates voor de Samsung Galaxy A53 uitbrengen. Deze updates voegen in tegenstelling tot Android-versie-updates (bijvoorbeeld van Android 12 naar 13) geen nieuwe functies toe, maar zorgen ervoor dat je smartphone goed beveiligd blijft.

Ter vergelijking: we verwachten dat de Samsung Galaxy A52 en A52s nog twee grote Android-updates krijgen. Beiden werden begin dit jaar bijgewerkt naar Android 12 en kunnen dus nog op updates naar Android 13 en 14 rekenen. Verder mag je nog drie jaar op beveiligingsupdates rekenen.

A52s

Conclusie: Samsung Galaxy A53 vs Samsung Galaxy A52

Dus, is de overstap de moeite waard? Voor de meeste mensen is het antwoord “nee”. Dit komt omdat de vernieuwingen relatief klein zijn. De Samsung Galaxy A53 heeft bijvoorbeeld hetzelfde design als zijn voorgangers, en ook aan de camera’s is niet gesleuteld.

Alleen wanneer je het gevoel hebt dat je huidige Samsung Galaxy A52(s) regelmatig traag reageert, is een overstap de moeite waard. Het nieuwe toestel heeft immers veel krachtigere hardware. Ook de uitgebreide software-ondersteuning is dan mooi meegenomen.

Wie nu moet kiezen tussen de Samsung Galaxy A52(s) of Samsung Galaxy A53, raden we aan voor het nieuwste model te gaan. Deze is immers op alle vlakken beter én wordt langer met software ondersteund.

Kopen

De Samsung Galaxy A53 is vanaf 1 april in Nederland verkrijgbaar. De instapprijs is 449 euro. Je krijgt dan het model met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. De variant met respectievelijk 8GB en 256GB gaat voor 509 euro over de toonbank.

Lijkt dat je wel wat? Via onderstaande prijsvergelijker kun je het aanbod van bekende webwinkels filteren op prijs, kleur en levertijd. Je kunt zowel aanbiedingen voor een losse Samsung Galaxy A53 als Samsung Galaxy A53 met abonnement vergelijken.

De Samsung Galaxy A52 is inmiddels flink in prijs gezakt. Ben je op zoek naar een losse Samsung Galaxy A52 of een Samsung Galaxy A52 met abonnement? Gebruik dan onze prijsvergelijker om een scherpe deal te vinden. Het goedkoopst ben je natuurlijk uit met een refurbished Samsung Galaxy A52. Dit soort toestellen zijn eerder in gebruik geweest en daardoor goedkoper, maar technisch in nieuwstaat.

Die vlieger gaat ook op voor de A52s. Een refurbished Samsung Galaxy A52s kan flink goedkoper zijn dan een ‘reguliere’ model. Via onderstaande prijsvergelijker kun je zowel een losse Samsung Galaxy A52s als Samsung Galaxy A52s met abonnement op de kop tikken.