‘Samsung Galaxy A54 relatief makkelijk te repareren’

De Samsung Galaxy A54 komt eraan, maar de fabrikant heeft hem nog niet officieel aangekondigd. Toch verschijnen er nu reparatiescores van de smartphone – en hij doet het niet verkeerd.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hogere score voor Samsung Galaxy A54-reparaties

De Galaxy A54 is de aankomende middenklasser van Samsung. De smartphone volgt de A53 op, die erg populair is in Nederland. Hoewel Samsung de telefoon nog niet officieel heeft aangekondigd, is hij wel verschenen op een website van de fabrikant zelf. Het gaat om een blad met reparatiescores volgens een Franse standaard.

De smartphone krijgt een score van 8,4 van de 10. Dat is een stukje hoger dan die van zijn voorganger. De A53 werd namelijk beoordeeld met een 8,2. De score is zelfs hoger dan Samsungs huidige toptoestellen, de Galaxy S23 en S23 Ultra. Die hadden ook een score van 8,2.

Aan de hand van deze Franse criteria scoort de middenklasser iets beter dan de duurdere modellen, maar er zijn ook negatieve punten. Zo heb je relatief veel hulpmiddelen nodig om de telefoon te openen. Ook zitten de componenten niet optimaal in de behuizing en is het openen niet heel gemakkelijk.

Repareerbaarheid op smartphones is niet wat het was

Repareerbaarheid is de laatste jaren een groter thema op smartphones. Waar fabrikanten je vroeger zelf de achterkant en batterij lieten vervangen, zijn smartphones nu vaak van top tot teen dichtgelijmd.

Dat kan reparaties enorm duur en zelfs onmogelijk maken, waardoor jij je smartphone volledig moet vervangen. Dat is niet duurzaam voor de planeet, maar ook niet voor je portemonnee.

De door Samsung gepubliceerde reparatiescores tonen trouwens een ander beeld dan testen van bijvoorbeeld een onafhankelijk partij als iFixIt. Deze website beoordeelde de repareerbaarheid van de Samsung Galaxy S22 Ultra met een sombere 3. De smartphones die het best te repareren zijn, blijven die van Fairphone. Het bedrijf pleit voor duurzaam gebruik en gemakkelijke reparatie van haar smartphones.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung A54

Ondanks dat de Galaxy A54 nog niet officieel is gepresenteerd, liggen vrijwel alle specificaties op straat. Het ontwerp ligt in lijn met dat van de S23-serie. De drie camera’s zijn niet langer verwerkt in een eiland, maar los in de behuizing. Het scherm heeft een 120Hz-ververssnelheid voor vloeiende beelden en er zit een grote batterij in.

De prijzen van de smartphone lijken flink te stijgen. Volgens geruchten leg je zo’n 100 euro meer neer dan voor zijn voorganger. Daarmee kost de A54 tussen de 530 en 550 euro. Wanneer we de smartphone precies mogen verwachten, is niet bekend. De Galaxy A53 werd vorig jaar in maart onthuld.

Ook benieuwd naar de Samsung Galaxy S54? Houd dan Android Planet in de gaten. Daar vind je het laatste nieuws over de middenklasser van Samsung. Hieronder zie je alvast de laatste vijf!