‘Zoveel opslagruimte krijgen de Samsung Galaxy S23-toestellen’

Er lekken steeds meer details uit over de nieuwe vlaggenschepen van Samsung. Zo weten we nu uit welke opslagvarianten je kunt kiezen bij alle modellen van de Samsung Galaxy S23-serie. Dit zijn ze.

Zoveel opslag krijg je bij de Samsung Galaxy S23-serie

Ooit kon je bij vrijwel elke smartphone van Samsung de opslagruimte uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Die dagen zijn helaas voorbij. Je moet voor aankoop dus goed bedenken hoeveel je nodig hebt. Lekker SnoopyTech laat op Twitter weten uit welke opslagvarianten je straks waarschijnlijk kunt kiezen bij de Samsung S23-toestellen.

De gewone Samsung Galaxy S23 komt er vrij bekaaid van af. Net als vorig jaar krijg je bij het basismodel 8GB RAM en 128GB opslag. Er is ook een variant met 256GB opslagruimte, maar daar moet je natuurlijk wel extra voor betalen.

De kleuren waarin je de S23-modellen straks kunt kopen

De grotere Samsung Galaxy S23 Plus gaat er wel op vooruit ten opzichte van de S22 Plus. Het standaardmodel beschikt over 256GB in plaats van 128GB opslag. Voor een meerprijs kun je ook 512GB krijgen. Beide modellen hebben 8GB werkgeheugen aan boord.

Ga je voor het topmodel, de Galaxy S22 Ultra? De goedkoopste versie heeft net als de Plus waarschijnlijk 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Er is natuurlijk ook weer een 512GB-model, dat je bovendien 12GB RAM geeft. Dat is handig als je veel aan multitasken doet. Volgens SnoopyTech komt er waarschijnlijk zelfs een variant met 1TB opslag. Die zou je alleen via de website van Samsung zelf kunnen kopen.

Dit moet je weten over de Samsung Galaxy S23

Samsung kondigt de Galaxy S23-serie op 1 februari aanstaande al aan. Het ontwerp van de smartphones gaat enigszins op de schop. Zo zitten de camera’s van de gewone S23 en S23 Plus nu net als bij de S23 Ultra los op de achterkant geplakt. Ook de verkrijgbare kleuren zijn inmiddels gelekt.

De drie telefoons draaien allemaal op de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-processor, die we al kennen van de OnePlus 11. Verder zijn ze voorzien van Android 13. De Samsung Galaxy S23 Ultra krijgt mogelijk een nieuwe 200 megapixel-camera, die veel betere foto’s zou maken.

