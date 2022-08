Samsung Galaxy Unpacked round-up: alle aankondigingen op een rij

Het grote Galaxy Unpacked-evenement van augustus is weer voorbij. Heb je het event gemist? In deze round-up zetten we alle aankondigingen onder elkaar!

Samsung Galaxy Unpacked round-up: 5 aankondigingen

Samsung had er zin in, want het bedrijf presenteerde vandaag heel wat nieuwe producten. We kregen twee opvouwbare smartphones te zien, maar ook nieuwe draadloze oordopjes en twee fraaie smartwatches. Alles nog eens rustig nalezen? Check dan deze round-up.

Samsung Galaxy Fold 4 / Flip 4 officieel

Daar zijn ze dan: de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 zijn officieel onthuld! De opvouwbare smartphones zijn weer iets krachtiger, maken betere foto’s en beschikken over andere verbeteringen. We vertellen je er in dit artikel alles over – Lees alles over de Samsung Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4

Preview: Samsung Galaxy Fold 4 en Flip 4

Samsung heeft zijn nieuwste vouwtelefoons pas net officieel onthuld, maar Android Planet had ze onlangs al eventjes in handen. Blazen de toestellen ons weg of vallen de upgrades tegen? Daar kom je in deze preview achter – Onze eerste ervaringen met de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Flip 4

Samsung Galaxy Watch 5 officieel, ook Buds 2 Pro gepresenteerd

De Samsung Galaxy Watch 5 is officieel gepresenteerd en ligt in de winkels vanaf 299 euro. Ook de Watch 5 Pro is onthuld en Samsung toonde ook hun nieuwste draadloze oordopjes, de Galaxy Buds 2 Pro – Alles over de Watch 5 en Buds 2 Pro

Preview Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro

Tijdens het Samsung-event heeft de fabrikant twee nieuwe smartwatches onthuld: de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. Android Planet mocht ze al een weekje eerder bekijken en hier lees je wat ons opviel – Check snel onze preview van de Watch 5 en 5 Pro

Pre-order en prijzen in Nederland

Check ook onze overzichten, waar je alle informatie vindt over de pre-orders van de nieuwe Samsung-devices! Zo combineer je de Z Fold 4 of Flip 4 natuurlijk direct met een abonnement of koop je ze juist los. Ook voor de watches vind je zo de beste prijs!

