Deze Samsung-apparaten krijgen nu One UI 5.1.1-update

Samsung heeft aangekondigd welke opvouwbare smartphones en tablets de One UI 5.1.1-update krijgen. Dat is de software die op de meest recente smartphones staan en brengt nieuwe functies naar oudere apparaten.

Samsung One UI 5.1.1 komt naar oudere apparaten

Recent introduceerde Samsung de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5, zijn nieuwe generaties vouwbare smartphones. Ook presenteerde het Zuid-Koreaanse bedrijf de Galaxy Tab S9-serie met drie verse tablets. Al deze apparaten draaien uit de doos op One UI 5.1.1, een softwareversie die Samsung nu ook naar oudere devices brengt. Deze telefoons en tablets mogen de update verwachten:

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung rolt One UI 5.1.1 eerst uit naar de meest recente smartphones, zoals de Flip 4 en Fold 4. Je ziet de update vanzelf verschijnen. Deze nieuwe software richt zich op vouwbare en grote schermen. Zo kun je het ‘Flex panel’ op foldables nu activeren via een pop-up als je de schermen half dicht vouwt. Beide helften van het display hebben dan een eigen functie.

Verder is het mogelijk om video’s in de achtergrond of via een pop-up te laten doorspelen als je Samsungs eigen browser gebruikt. Ook is het gemakkelijker om foto’s of bestanden te verplaatsen van de ene naar de andere app.

One UI 5 Watch komt naar Galaxy Watch 5 en 4

Daarnaast rolt Samsung One UI Watch 5 uit naar oudere smartwatches. Het gaat om alle horloges uit de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 4-series. Deze software werd gelanceerd met de nieuwe Galaxy Watch 6-horloges en biedt een aantal toffe features.

Je krijgt onder andere beter inzicht in je slaappatronen, zodat je weet hoeveel je bijvoorbeeld snurkt. Een slaapcoach op het horloge kan je helpen om beter te slapen. Ook is er weer veel aandacht voor fitness en kun je meer gegevens inzien van bijvoorbeeld intervaltrainingen. Daarnaast introduceert de update nieuwe wijzerplaten en ligt de focus op veiligheid. Zo kun je snel contact te leggen met een vooraf ingesteld noodcontact in een onveilige situatie.

