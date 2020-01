Samsung heeft op een besloten evenement verklapt dat de aankomende vlaggenschepen inderdaad als de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra door het leven gaan. Het nieuwe opvouwbare smartphone krijgt daarentegen de naam ‘Samsung Galaxy Bloom’.

Samsung verklapt namen: toch Galaxy S20

Hoewel Samsung officieel nog niets naar buiten heeft gebracht over de opvolger van de Samsung Galaxy S10, hebben ze achter de schermen de naam wel laten vallen. Op een besloten evenement tijdens CES 2020 in Las Vegas, alleen toegankelijk voor zakelijke relaties, maakte Samsung-topman DJ Koh bekend dat het gaat om de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra.

Er gingen al eerder geruchten rond dat Samsung dit jaar niet zou gaan voor het logische Galaxy S11 als opvolger voor de S10. De fabrikant zou in 2020 kiezen voor een flinke sprong in de naamgeving, om zo de vooruitgang in de toestellen te benadrukken.

De Samsung Galaxy S20 komt in drie varianten, zo blijkt uit gelekte informatie. Naast het reguliere vlaggenschip, de Samsung Galaxy S20, komt er ook een Plus en Ultra-variant. De Samsung Galaxy S20 Plus zou een 6,7 inch-scherm hebben, dat van de Ultra is 6,9 inch groot.

Hubble-camera en 8K-filmen

De Koreaanse website Ajunews, die informatie over de besloten bijeenkomst naar buiten bracht, zegt dat de Ultra-variant in ieder geval voorzien is van de ‘Hubble’-camera met Space Zoom-functie. Daarmee zijn mogelijk bijzondere nachtfoto’s te maken.

Ook kunnen de nieuwe smartphones filmen in een 8K-resolutie. Eerdere geruchten spraken over een scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Ook worden de smartphones voorzien van een nieuw design en heeft de camera meer sensoren. De toestellen worden op 11 februari gepresenteerd.

Samsung Galaxy Fold 2 wordt ‘Galaxy Bloom’

Tijdens dezelfde bijeenkomst werd ook de nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung besproken. De opvolger van de Samsung Galaxy Fold gaat waarschijnlijk Samsung Galaxy Bloom heten. Het toestel heeft de vorm van een klaptelefoon, net als de nieuwe Motorola Razr.

Met de Galaxy Bloom wil Samsung zich vooral richten op een vrouwelijk doelgroep. Koh vergeleek het design van de Bloom met die van een make up-doosje.

