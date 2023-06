Sony-smartphone kopen? Let eerst even op het updatebeleid

Het is goed om te weten hoeveel jaar een smartphone wordt geüpdatet, voordat je ‘m aanschaft. Sony heeft bekendgemaakt hoe het zit met het updatebeleid van zijn nieuwste toestellen en het is niet geweldig.

Sony heeft zich uitgelaten over het updatebeleid van zijn meest recente Android-smartphones. Dat deed de fabrikant tegen de website DroidApp. Het gaat hierbij om de Sony Xperia 10 V en Sony Xperia 1 V: smartphones van 449 euro en 1399 euro. Zeker voor de prijs van de Xperia 1 V mag je als consument verwachten dat je toestel jarenlang wordt ondersteund, maar dat valt toch tegen.

De Sony Xperia 1 V en 10 V krijgen allebei slechts drie jaar aan updates. Dat wil zeggen ze dat in die periode verschillende beveiligingspatches ontvangen om de digitale veiligheid te waarborgen. De smartphones krijgen daarbij maar twee grote Android-updates, wat betekent dat Android 14 en 15 nog op de smartphones verschijnen.

Naar verwachting verschijnt Android 16 eind 2025. Die software wordt dan al niet meer ondersteund door de Sony Xperia 1 V en 10 V. Leg jij 1399 euro neer voor een Sony-toptoestel, dan is ‘ie over een ruime twee jaar al verouderd op softwaregebied.

Andere smartphonefabrikanten kiezen ervoor om software een hogere prioriteit te geven. Samsung en OnePlus bieden bijvoorbeeld vier grote software-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches. Opvallend is dat Samsung ook goedkopere telefoons erg lang bijwerkt, zoals de Samsung Galaxy A54.

Meer over de Sony Xperia 10 V en 1 V

Sony kondigde de Xperia 10 V en Xperia 1 V in mei aan en de smartphones zijn binnenkort in Nederland verkrijgbaar. Het updatebeleid was tot nu toe nog onbekend, maar de rest van de specificaties wisten we al.

Zo heeft de Sony Xperia 1 V een 4K-scherm met 120 Hz-ververssnelheid. Het tostel wordt aangedreven door de nieuwste Snapdragon 8 Gen 2-chip en is er een batterij van 5000 mAh aanwezig. De focus van de smartphone ligt vooral op de camera’s, want er is een nieuwe 48 megapixel-hoofdcamera die meer licht binnenlaat dan zijn voorganger.

De Xperia 10 V is het goedkopere broertje en wordt daarom aangedreven door een minder snelle Snapdragon 695-processor. Toch is hij prima voor dagelijks gebruik met een batterij van 5000 mAh en stof- en waterdichtheid. Ook de Xperia 10 V heeft een nieuwe hoofdcamera, samen met een groothoek- en telelens.

