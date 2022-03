‘Dit gaan de Xiaomi 12 en 12 Pro kosten’

De Europese release van de Xiaomi 12 en 12 Pro laat niet lang meer op zich wachten. Nu zijn de prijzen van de toestellen gelekt. Dit is wat ze waarschijnlijk gaan kosten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Xiaomi 12 prijs is gelekt’

De Xiaomi 12 en 12 Pro zijn al gepresenteerd in China, maar komen later deze maand ook naar Europa – en dus Nederland. De presentatie vindt waarschijnlijk plaats op 15 maart en hoewel de specificaties al zijn onthuld, weten we nog niet precies wat de nieuwe Xiaomi-smartphones hier gaan kosten.

Volgens Pricebaba kan het echter zomaar eens zijn dat de Xiaomi 12 duurder wordt dan zijn voorganger. Waar de Xiaomi Mi 11 vorig jaar werd uitgebracht met een adviesprijs van 849 euro, gaat zijn opvolger vermoedelijk 899 euro kosten. De krachtigere Xiaomi 12 Pro krijgt naar verluidt een forse prijs van 1099 euro. Daarmee is ‘ie nog wel goedkoper dan de Samsung S22 Ultra, die 1249 euro kost.

De toestellen verschijnen bovendien in meerdere varianten. De Xiaomi 12 heeft standaard 8GB werkgeheugen en 128GB opslag, maar je zou ook kunnen kiezen voor een versie met 256GB opslag. De duurdere 12 Pro heeft uit de doos 8GB RAM en 256GB opslag, terwijl ook een model met 12GB werkgeheugen moet verschijnen. Voor de versies met meer werk- of opslaggeheugen betaal je natuurlijk ook meer.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Xiaomi 12 (Pro)

Eind december presenteerde Xiaomi zijn nieuwste vlaggenschepen in China. De Xiaomi 12 valt vooral op door zijn formaat, want hij is door het 6,28 inch-scherm behoorlijk compact. Daardoor kun je ‘m makkelijker met één hand bedienen. De meeste Android-telefoons die tegenwoordig verschijnen zijn een slagje groter.

Desondanks beschikt de 12 wel over de Snapdragon 8 Gen 1-processor, die erg snel is. De smartphone heeft daarnaast een drievoudige camera achterop, met onder andere een 50 megapixel-hoofdcamera. De accu is 4500 mAh groot en kan zowel bedraad als draadloos erg snel opladen. Met een kabeltje gaat dit met 67 Watt (batterij vol in ongeveer 40 minuten), en draadloos met 50 Watt (batterij vol in ruim 50 minuten).

De Xiaomi 12 Pro is groter en heeft een mooier 6,71 inch-scherm. De telefoon is veel minder handzaam, maar heeft wel betere en veelzijdigere camera’s achterop. Op de achterkant zitten drie 50 megapixel-lenzen. De accu is met 4600 mAh ietsjes groter en kan nog sneller opladen. Met de 120 Watt-stekker zit het toestel in minder dan twintig minuten helemaal vol.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de Xiaomi 12? Houd dan de website in de gaten en schrijf je in voor de Android Planet nieuwsbrief. Download natuurlijk ook even de Android Planet-app en volg ons via Instagram of Facebook.

Het laatste nieuws over Xiaomi: