Oppo Reno 6 (Pro) review: prachtige afwerking, te hoge prijs

In deze review bekijken we niet alleen de Oppo Reno 6, maar ook de Reno 6 Pro. Met beide toestellen zet de fabrikant voornamelijk in op de camera’s, maar ze hebben natuurlijk veel meer te bieden.

Oppo Reno 6 en Reno 6 Pro review

De Oppo Reno 6-serie bestaat uit twee smartphones in de vorm van de Reno 6 en Reno 6 Pro. Ze zijn nu officieel aangekondigd voor de Europese markt en we zien hier en daar wat verschillen op hardwaregebied ten opzichte van de Chinese varianten. De Oppo Reno 6 heeft een adviesprijs van 499 euro, de Reno 6 Pro is verkrijgbaar voor 799 euro. In deze review bekijken we of ze dat waard zijn of niet.

Design: meerdere kleuren, matte afwerking

Beide toestellen zijn te verkrijgen in twee kleuren, maar zien er heel anders uit. De Reno 6 springt wat ons betreft het meest in het oog. Met zijn rechte zijkanten doet hij wat denken aan de iPhone 12 en het door ons geteste model heeft een prachtige matte afwerking, inclusief de zijkanten.



Oppo Reno 6



Die finish wordt ‘Oppo glow’ genoemd en de lichtblauwe Reno 6 schittert daardoor mooi in het juiste licht. Het camera-eiland is gemaakt van melkglas en geeft ook een speels effect aan het toestel. De Reno 6 Pro heeft een wat minder eigen smoel, maar ziet er nog steeds strak afgewerkt uit. Ook hier zien we een matte afwerking, maar het randje om het toestel heen is glimmend. De smartphone heeft trouwens afgeronde schermranden en oogt hiermee heel anders dan zijn broertje.



Oppo Reno 6 Pro



De vier camera’s zijn in een verhoging te vinden in de linker bovenhoek op de achterkant. Qua knoppen zijn de toestellen identiek. Zo vind je de aan-/ uitknop aan de rechterkant en de volumeknoppen aan de linkerzijde. De usb c-poort zit uiteraard aan de onderkant, net zoals de simkaarttray en een van de speakers.

Schermen: niet al te bijzonder voor dit geld

Beide toestellen beschikken over een amoled-scherm, waardoor kleuren er vanaf knallen, de kijkhoeken goed zijn en het contrast erg hoog is. We zien een diagonaal van 6,55 inch bij de Oppo Reno 6 Pro en de 6 is met zijn scherm van 6,43 een fractie kleiner. Het scherm van de Reno 6 is plat, terwijl die van de 6 Pro licht afgerond is aan de zijkanten.

Het gaat in beide gevallen om een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De schermen hebben een maximale ververssnelheid van 90Hz. Dat betekent dat elke pixel per seconde 90 keer wordt ververst en dat zorgt weer voor een extra soepele ervaring. Ten opzichte van een 60Hz-scherm merk je dit duidelijk. Wel is het zo dat er ook toestellen zijn voor een (veel) lagere prijs met een ververssnelheid van 120Hz (of zelfs hoger).

De lagere resolutie en ververssnelheid zijn wel fijn voor de accuduur, waarover later meer. Qua displays behoren de smartphones dus niet tot de paradepaardjes van het merk, zoals de Oppo Find X3 Pro dat wel doet. De optische vingerafdrukscanner zit bij beide Oppo’s achter het scherm en werkt prima.

Hardware: Snapdragon én MediaTek

Laten we beginnen met de duurste van de twee, de Oppo Reno 6 Pro. Daarin vinden we (in het Europese model) de Snapdragon 870-procesor. Ben je een fanatieke multitasker, speel je zware games of open je vaak grote bestanden? Met die chip aan boord hoef je je nergens zorgen over te maken. Qua prestaties komt ‘ie zelfs in de buurt van de Snapdragon 888-chip, die je vindt in de echte high-end toestellen.

De prestaties zijn meer dan prima, maar dat mag ook wel voor een toestel van 799 euro. Wat bijna niet te verkroppen is, is dat we diezelfde chip ook in de Poco F3 of bijvoorbeeld Motorola Moto G100 zien. Zo is de F3 al te koop vanaf 279 euro en kost de Moto G100 de helft van de Reno 6 Pro. Natuurlijk gaat het niet alleen om prestaties van de processor, maar opvallend is het wel.

De Reno 6 wordt aangestuurd door de gloednieuwe MediaTek Dimensity 900, die ook genoeg kracht levert. Qua prestaties is die iets minder krachtig dan de Dimensity 1200. Die betere chip kennen we van bijvoorbeeld de OnePlus Nord 2, die ook nog eens 100 euro goedkoper is.

Camera’s: fijne kiekjes en onnodige camera’s

Selfies maak je met beide smartphones van maximaal 32 megapixel, wat zorgt voor scherpe plaatjes. De Reno 6 heeft nog eens een drietal camera’s op de achterkant, waarvan de hoofdcamera de beste kaarten in huis heeft. Daarmee schiet je foto’s van maximaal 64 megapixel vol details en natuurgetrouwe kleuren.

Ook is een groothoeklens aanwezig, maar met een resolutie van 8 megapixel mogen we in deze prijsklasse best klagen. Je maakt er fijne kiekjes mee, maar de resolutie is mager, want details missen hier en daar zeker. Dat geldt helemaal voor de derde camera. Daarmee maak je close-ups van maximaal 2 megapixel en dat is voor een ‘camerasmartphone’ enorm matig.

Reno 6 Pro: missende zoommogelijkheden

De Oppo Reno 6 Pro gebruikt een andere primaire sensor van 50 megapixel en is uitgerust met een 16 megapixel-groothoeklens. Foto’s van beide camera’s zien er daarmee fijn uit, zoals te zien is in onderstaande voorbeelden.

Daarbij hebben we ook drie foto’s gemaakt met de hoofdcamera en drie in een wijdere hoek. Dan is er nog de onnodige macrocamera, maar ook een vierde sensor. Daarmee kun je inzoomen zonder kwaliteitsverlies en daarmee objecten dichterbij halen. Voor de adviesprijs van 799 euro hadden we anno 2021 minimaal 5 keer optische zoom verwacht, maar de Reno 6 Pro kan dat slechts twee keer. Zoveel zoom zien we bijvoorbeeld wel bij de Motorola Edge 20 Pro, die 699 euro kost.

Oppo zet in op nieuwe videomogelijkheden

Oppo heeft bij deze toestelreeks ook Bokeh Flaire Portrait geïntroduceerd. Foto’s met zo’n portreteffect zijn inmiddels al flink ingeburgerd en nu kun je hetzelfde effect bereiken met video’s. De achtergronden zijn dan vervaagd, terwijl het onderwerp juist scherp wordt weergeven. Dat werkt best fijn, maar gebruikten we in de praktijk veel minder dan het maken van portretfoto’s.

Batterijduur: prima voor een dag én supersnel opladen

De accu’s van de Reno 6 en 6 Pro zijn respectievelijk 4300 mAh en 4500 mAh groot. Bij normaal gebruik redden ze makkelijk een volle dag en met wat minder gebruik is laden om de anderhalve dag ook geen probleem. Draadloos opladen vind je niet in deze toestellen, iets wat vooral bij de 6 Pro en zijn prijs zeker gewenst is.

Wel is er SuperVOOC-snellaadtechnologie aanwezig. In de praktijk betekent dat, dat je beide smartphones razendsnel oplaad. Dat gaat met bijgeleverde lader en kabel met maximaal 65 Watt. In de praktijk laad je de Reno 6 volledig op binnen een half uur, de 6 Pro doet er iets langer over vanwege de iets grotere accu.

Software: Android 11 met eigen ColorOS-schil

We hebben afgelopen tijd al meer toestellen van Oppo aan de tand gevoeld en natuurlijk ook de software besproken. Lees bijvoorbeeld de Oppo Find X3 Pro review of onze recente review over de Oppo A-serie. De toestellen draaien op Android 11 en daaroverheen ligt de ColorOS-schil. Die laat je veel aanpassen en personaliseren, maar is niet meer zo volgestopt met bloatware als jaren geleden.

Het aantal voorgeïnstalleerde apps mag wel minder. Oppo heeft het updatebeleid voor de Reno-serie verbeterd en dat betekent dat we in de toekomst ook Android 12 en 13 gaan zien voor de toestellen. Tot slot zien we drie jaar beveiligingspatches tegemoet, die per kwartaal worden uitgerold.

Conclusie Oppo Reno 6 review

De Oppo Reno 6 en 6 Pro zien er erg fraai uit door de speciale matte afwerking. De normale Reno 6 is onze persoonlijke favoriet, omdat ‘ie door zijn vorm en rechte zijkanten net wat meer opvalt. De prestaties zijn prima, maar voor prijzen van respectievelijk 499 en 799 euro hadden we meer verwacht. Op geen enkel gebied gaan de Oppo Reno 6-telefoons aan de leiding in de drukke en concurrerende smartphonewereld. Ook scheppen bepaalde prijzen bepaalde verwachtingen waaraan niet wordt voldaan. Waterdichtheid of draadloos opladen zijn bijvoorbeeld features die we graag hadden gezien. Oppo prijst zich met deze toestellen letterlijk uit de markt. We raden daarom aan om te wachten totdat de Reno 6 en Reno 6 Pro in prijs zijn gedaald, want dan worden ze pas interessant.

Oppo Reno 6 of Reno 6 Pro kopen

