Samsung Galaxy A72 review: fijn, compleet, maar iets te duur

De Samsung Galaxy A72 heeft een groot scherm, lange accuduur en handige camera om flink in te zoomen, maar lijkt verder behoorlijk op de goedkopere Galaxy A52. Is het toestel de moeite waard? We bespreken het in deze Samsung Galaxy A72 review.

Tijdens het Samsung-event in maart werd niet alleen de Galaxy A52 aangekondigd, maar kregen we ook de Galaxy A72 te zien. Dit toestel volgt de Galaxy A71 op, die behoorlijk populair is in Nederland, net als de Galaxy A51. De nieuwe Galaxy A72 lijkt sterk op de A52, maar heeft wel een adviesprijs die 100 euro hoger ligt.

Heeft de Galaxy A72 genoeg onderscheidende features om het prijsverschil te rechtvaardigen? Of kun je beter kiezen voor de Galaxy A52? In deze uitgebreide review bespreken we de voor- en nadelen van de midranger. We hebben ook een recensie van de Samsung Galaxy A52 geschreven, die je leest via het linkje hieronder.

Groot 90Hz-scherm en waterdicht

Het design van de Samsung Galaxy A72 is simplistisch, maar ook netjes. Hij ziet eruit als een typische Samsung-telefoon met een groot scherm en dunne randen. De behuizing is van plastic en voelt daardoor goedkoper aan dan een toestel van metaal of glas, maar we kunnen er prima mee leven. Plastic is minder kwetsbaar en laat vingerafdrukken en vlekken minder snel zien.

Het display van de Galaxy A72 is een fractie groter dan dat van de Galaxy A52: 6,7 inch in plaats van 6,5 inch. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels hetzelfde en dit zorgt voor scherpe beelden. En omdat de A72 een super-amoled-scherm heeft, zien kleuren er erg mooi uit, is het contrast hoog en zwart ook echt zwart. Het display is ook helderder dan dat van de Samsung A71 en dat is een fijne verbetering.

Ook belangrijk is dat het scherm van de Samsung A72 een hoge ververssnelheid van 90Hz heeft. Dit betekent dat het display vaker per seconde wordt vernieuwd en hierdoor zijn animaties vloeiender. Dit merk je bijvoorbeeld als je door de interface bladert of flink over webpagina’s bladert. Het zorgt er bovendien voor dat de A72 veel sneller aanvoelt.

Tot slot willen we de IP67-certificatie noemen. Hierdoor is de Samsung Galaxy A72 stof- en waterdicht en dat zien we in deze prijsklasse maar weinig. De smartphone gaat hierdoor niet stuk als je ‘m tijdens een flinke regenbui nat laat regelen of per ongeluk in het toilet laat plonsen.

Niet de snelste hardware

De Samsung Galaxy A72 heeft vlotte hardware, maar is niet de snelste smartphone in deze prijsklasse. De Snapdragon 720G-processor met 6GB RAM en 128GB opslagruimte zorgt voor prima prestaties, maar voor rond de 400 euro zijn krachtigere toestellen beschikbaar. Qua rekenkracht legt de telefoon het dus af bij de concurrentie, maar echt erg is dit niet want voor de meeste gebruikers is de A72 snel genoeg.

Bij normaal gebruik is de Galaxy A72 lekker vlot: apps starten snel op, games zijn prima speelbaar en alleen als je flink gaat multitasken zie je af en toe haperingen. Deze komen echter sporadisch voor. De vingerafdrukscanner, die – net als bij veel andere Samsung-telefoons – onder het scherm zit, werkt snel en accuraat. De smartphone heeft overigens geen 5G en Samsung brengt – in tegenstelling tot bij de A52 – ook geen 5G-versie van de A72 uit. Dat maakt het toestel iets minder toekomstbestendig.

Verder beschikt de Galaxy A72 over dezelfde fijne features als de Galaxy A52. Zo kun je de opslagruimte gemakkelijk uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje, is er een nfc-chip zodat je met het toestel contactloos kunt betalen en heeft de A72 stereospeakers én een koptelefoonaansluiting.

Een groot voordeel van de Galaxy A72 is dat de smartphone draait op fijne software en lang updates krijgt. Uit de doos kun je aan de slag met Android 11 met de One UI-software van Samsung. Die past Android visueel ingrijpend aan en voegt veel extra functies toe, maar is wel fijn en overzichtelijk in gebruik.

Samsung belooft de Galaxy A72 drie grote Android-versie-updates te geven, waardoor je kunt rekenen op Android 12, 13 én 14. Dat zien we nog maar weinig bij Android-telefoons, zeker in dit prijssegment. Beveiligingsupdates verschijnen vier jaar lang, maar wel minder vaak dan op de Galaxy A52.

Het goedkopere broertje van de A72 krijgt iedere maand een beveiligingspatch, maar de A72 ontvangt ze ‘slechts’ eens per kwartaal. Op het moment van schrijven draait de telefoon op de Android-beveiligingsupdate van februari 2021, waardoor de telefoon iets achterloopt. De Google Play-systeemupdates, die Google zelf uitrolt, verschijnen wel regelmatiger.

Hoewel we te spreken zijn over de software van de Galaxy A72, vinden we het wel jammer dat er veel extra applicaties op de smartphone staan. Zo zien we een heleboel Samsung-apps, zoals een agenda- en browser-app en eigen app-winkel. Die zijn niet beter dan de applicaties van Google zelf en daardoor nogal overbodig.

Camera’s: inzoomen zonder kwaliteitsverlies

De Samsung Galaxy A72 heeft vier camera’s achterop: een 64 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en 8 megapixel-zoomlens. Die zoomlens is één van de onderscheidende features, want daarmee kun je beelden tot dichterbij halen zonder kwaliteit te verliezen. Deze lens ontbreekt op de A52.

Door de zoomlens kun je tot 3x optisch inzoomen, waarbij foto’s dus goed scherp blijven. Digitaal inzoomen kan – net als bij bijvoorbeeld de duurdere Galaxy S21 – tot 30x, maar de kwaliteit gaat dan wel rap achteruit. Tot 10x zoom zijn kiekjes nog bruikbaar, maar daarna worden foto’s erg wazig en korrelig. In het donker heeft de telelens het ook moeilijk, maar dit zien we vaker.

Groothoeklens

Hoofdcamera

Zoomcamera (3x optisch)

Het is fijn en handig dat de Galaxy A72 over een zoomlens beschikt, maar we vragen ons wel af of dit een overtuigende reden is om voor de smartphone te kiezen. Met de A52 kun je – weliswaar door digitaal in te zoomen – ook redelijk goed inzoomen door de hoge resolutie van de 64 megapixel-hoofdcamera. Een specifieke telelens heeft de voorkeur, maar enorm vaak gebruik je ‘m waarschijnlijk niet.

Groothoeklens

Macrofoto

Portretmodus

De andere camera’s van de Galaxy A72 presteren goed, net als bij de Galaxy A52. De hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie en daardoor wordt bewegingsonscherpte gecorrigeerd. Dit komt van pas als je trillende handen hebt, maar zorgt er ook voor dat foto’s in het donker beter zijn. Juist dan ogen foto’s sneller bewogen (en dus onscherp) en is de optische beeldstabilisatie erg belangrijk.

De 12 megapixel-groothoeklens doet zijn werk goed en legt prima plaatjes vast, al zie je (net als bij heel veel andere smartphones) wel kwaliteitsverlies tussen deze lens en de hoofdcamera. Tot slot is een 5 megapixel-macrocamera aanwezig, maar die voegt weinig toe. Kiekjes van heel dichtbij zijn door de lage resolutie niet scherp en ogen al gauw flets.

Goede accuduur en snelladen

Op de accuduur van de Samsung Galaxy A72 hebben we weinig aan te merken. De Galaxy A72 heeft een grote batterij van 5000 mAh en daarmee haal je makkelijk het einde van de dag. Lichte gebruikers kunnen twee dagen zonder opladen, en dat is netjes. Zelf kwamen we – met redelijk intensief gebruik – tot zo’n anderhalve dag. Dat is vergelijkbaar met de A52.

De telefoon kan snelladen met maximaal 25 Watt en dat is in deze prijsklasse prima, al zijn er telefoons die vol zitten. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus Nord met zijn 30 Watt-oplader, al heeft deze telefoon wel een kleinere accu. De toestellen van Poco, zoals de Poco X3 Pro en Poco X3 NFC, zitten ook veel sneller vol dan de A72 en zijn bovendien goedkoper.

Na een half uur is de accu van de Samsung-telefoon voor ongeveer de helft gevuld en volledig opladen duurt zo’n anderhalf uur. Draadloos opladen ontbreekt, maar de snelste oplader zit wel in het doosje van de A72. Dat is bij de goedkopere A52 anders; daar krijg je een tragere stekker en moet je de snelste oplader los aanschaffen.

Conclusie Samsung Galaxy A72 review

De Galaxy A72 is een prima smartphone waar op zich niet zo heel veel op aan te merken is, maar toch raden we ‘m niet direct aan. Dat heeft vooral te maken met de prijs, want met 449 euro is ‘ie eigenlijk net iets te duur. Vooral omdat Samsungs eigen Galaxy A52 een stuk goedkoper is en nauwelijks van de A72 afwijkt.

De Galaxy A72 heeft een iets groter scherm, een grotere accu die niet per se langer meegaat en een zoomcamera. Of dat het extra geld waard is, zal per persoon verschillen. Ons advies is om voor de Galaxy A52 te gaan, aangezien dit een betere deal is, of te wachten totdat de A72 in prijs is gedaald.

Samsung Galaxy A72 kopen

Ben je van plan de Samsung Galaxy A72 te kopen? Via de prijsvergelijker van Android Planet check je de beste deals voor een losse Samsung A72. Daarvoor geldt een adviesprijs van 449 euro, al is de smartphone al een paar tientjes in prijs gedaald.

Ook kun je de Samsung Galaxy A72 met een abonnement in huis halen. Kies je ervoor om de telefoon los aan te schaffen, neem dan ook een kijkje in de sim only-vergelijker voor een geschikte data- en belbundel.