Augmented reality-zoekresultaten in Chrome toveren wilde dieren in je huis

Een tijger, krokodil of haai in je huiskamer? Chrome laat je een hele serie dieren in augmented reality bekijken op je Android-smartphone. Zo werkt het.

Chrome’s AR-zoekresultaten

Ineens staat er een blatende geit op je bank, of zit er een levensgrote koningspython opgerold onder je tafel. Google toont voor een hele serie dieren in Chrome op smartphones in uitgebreide zoekresultaten. Die laten je het dier niet alleen in 3d bekijken, maar projecteren hem ook in augmented reality (AR) in de ruimte waar jij je bevindt.

Helemaal nieuw is de functie niet. Tegelijk met de AR-navigatie in Google Maps werd op Google I/O vorig jaar ook het gebruik van augmented reality in de zoekresultaten aangekondigd. Het idee is dat ontwikkelaars, bedrijven of winkels ook zelf hun 3d-modellen aan de zoekresultaten kunnen toevoegen.

Om alvast een voorzet te geven, begint Google zelf met het tonen van enkele dieren. Inmiddels is de lijst flink uitgebreid en is de keuze voor 3d-modellen van dieren ruimer geworden. Wil jij een schildpad of egel op het aanrecht hebben? Zo werken de augmented reality-zoekresultaten met 3d-dieren in Chrome op Android.

Hoe zie je 3d-dieren in Google Chrome op Android?

In een paar simpele stappen tover je een breed scala aan viervoeters, gevederde vrienden, reptielen en diepzeewezens in de ruimte waar jij zit.

Open Chrome op je Android-smartphone. Surf naar Google.com of, als Google je standaardbrowser is, voer de zoekterm in de url-balk in; Kies een dier om naar te zoeken. Verderop in dit artikel geven we een lijst van dieren waarvan we zeker weten dat ze in AR getoond worden; Scroll in de zoekresultaten een stukje naar onderen. Indien beschikbaar staat daar een animatie van het dier, met de tekst: “Bekijk een levensgrote [dier] van dichtbij”; Tik op de knop ‘weergeven in 3D’. Er verschijnt nu een bewegend 3d-model in beeld. Deze kun je alle kanten op draaien en je kunt met twee vingers in- en uitzoomen; Tik op de knop ‘Tonen in je ruimte’ om de AR-functie te activeren. De camera gaat nu aan; Volg de instructies op het scherm. Richt de camera op de plek, een plat oppervlak, waar je het dier wil tonen. Beweeg de camera rustig heen en weer. Binnen enkele seconden verschijnt een dier in beeld.

Sla de AR-zoekresultaten op als foto

Als je eenmaal een 3d-model ziet, krijg je een aantal opties. Je kunt het dier verslepen en met twee vingers vergroten of verkleinen. Rechts bovenin zit een knop om ‘objectovergang’ aan of uit te zetten. Als dit uitstaat, wordt het dier gewoon overal overheen geprojecteerd. Zet het aan en Chrome herkent niveauverschillen in oppervlaktes en past het 3d-model hierop aan. Zo kun je het dier deels onder tafel of achter een kast schuiven.

Je kunt met de ronde knop onderin een foto maken van het 3d-model. Deze wordt opgeslagen in je fotogalerij. Door op de knop met de blauwe kubus te tikken, ga je terug naar de 3d-weergave waar je vandaan komt.

Wat heb je nodig voor de ar-zoekresultaten?

Om 3d-modellen van dieren, of andere ar-zoekresultaten te tonen heb je een aantal zaken nodig. Zo werkt de functie alleen als je op je smartphone of tablet, met browser-app Chrome, zoekt bij Google. Op je laptop of pc, in een andere browser-app of bij een andere zoekmachine werkt het niet.

Daarnaast heb je een Android-smartphone of tablet nodig die werkt met ARCore. Dat zijn de gereedschappen die een telefoon nodig heeft om de AR-functies te ondersteunen. ARCore is in 2017 al gepresenteerd door Google. Het maakt een breed scala aan augmented reality-functies mogelijk. Zo gebruikt Google Lens het voor het herkennen en vertalen van tekst die het op een foto herkent. Ook wordt het in games gebruikt; een bekend voorbeeld is Pokémon Go.

Het goede nieuws is: de meeste Android-smartphones worden ondersteund. ARCore is beschikbaar voor Android 7.0 en nieuwer. Bekijk hier de volledige lijst van smartphones als je twijfelt over jouw toestel.

Welke dieren worden getoond?

Niet elk dier levert een 3d-model op in de zoekresultaten. Momenteel worden er ruim twintig soorten ondersteund. Google voegt echter regelmatig nieuwe toe zonder dat bekend te maken. Lees je dit op een ondersteunde Android-smartphone waarop Chrome staat? Tik dan op de linkjes, als het goed is zie je meteen zoekresultaten waarin je een AR-versie van het dier kunt oproepen.

Zoekresultaten in Google kunnen per persoon en per toestel verschillen, mogelijk werkt er dus een enkel dier niet voor jou. Heb je een nieuw dier gevonden? Laat het weten in de reacties, dan voegen we dit toe!

