NPO Plus opzeggen: zo doe je dat in 4 stappen

Heb je een abonnement op NPO Plus, maar gebruik je het te weinig? In deze tip laten we zien hoe je NPO Plus gemakkelijk kunt opzeggen.

NPO Start Plus opzeggen doe je zo

Door de vele streamingdiensten in Nederland zie je misschien door de bomen het bos niet meer. NPO Plus is de plek waar je alle programma’s van de publieke omroep kan terugkijken. Ook is het mogelijk om live programma’s te volgen van onder andere NPO 1, 2 en 3.

Op de dienst staan echter ook genoeg documentaires, films en series die je vaak niet op andere streamingdiensten vindt. Met een abonnementsprijs van 2,95 euro is NPO Plus relatief goedkoop, maar het is natuurlijk zonde van het geld als je de dienst niet gebruikt en wel door blijft betalen.

Ga naar de website van de NPO; Het is alleen mogelijk om NPO Plus via de website op te zeggen. Dit kan dus niet met de app die op je smartphone staat. Klik op je profiel rechtsboven en kies voor ‘Instellingen’; Druk links op ‘Abonnement’, waarna je de optie ‘Abonnement opzeggen’ ziet; Bevestig je keuze om NPO Plus op te zeggen. Je krijgt direct te zien wanneer je abonnement precies afloopt.

Heb je het stappenplan doorlopen? Dan heb je NPO Plus succesvol opgezegd. Het betekent dus niet dat je direct geen toegang meer hebt tot de dienst, want tot de vervaldatum kun je blijven kijken. Je abonnement wordt daarna automatisch omgezet naar een gratis NPO Start-account.

Met een gratis account heb je wel te maken met reclame tijdens het kijken, en de beeldkwaliteit ligt lager. De NPO zegt de inkomsten van Plus te gebruiken om programma’s, films en series in hd aan te kunnen bieden.

Meer streamingdiensten opzeggen

Met zoveel streamingdiensten op de markt moet je keuzes maken. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan, want sommige diensten lijken nogal op elkaar. Daarom hebben wij per streamingdienst alle belangrijke kenmerken, voor- en nadelen bij elkaar gezocht.

