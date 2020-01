Krijg je continu verkeerde websitesuggesties tijdens het internetten? Of kloppen je standaard formuliergegevens niet meer? Dan kan het handig zijn om je Android-zoekgeschiedenis te wissen. In dit artikel leggen we uit hoe je dit doet voor Google Chrome en de standaard Samsung-browser.



Zoekgeschiedenis wissen op Android: zo doe je dat

Iedere website die je bezoekt wordt door je Android-telefoon opgeslagen. Je kunt de site hierdoor op een later moment makkelijk terugvinden. Na verloop van tijd raakt de geschiedenis echter vol, en krijg je misschien continu websites voorgeschoteld die je per ongeluk één keer hebt bezocht. In dat soort situaties is het verstandig om de zoekgeschiedenis van je Android-toestel te wissen.

Zoekgeschiedenis wissen in Chrome

We beginnen met Chrome, de populairste browser-app voor Android. Je internetgeschiedenis wissen doe je zo:

Open de Chrome-app op je Android-smartphone of -tablet; Tik op de drie puntjes rechtsboven in het scherm; Kies ‘Geschiedenis’ en tik op ‘Browsegegevens wissen’; Geef aan wat je allemaal wil verwijderen; Tik rechtsboven op ‘Alles’ om de tijdsperiode te wijzigen; Staat alles klaar? Bevestig dan door op ‘Gegevens wissen’ te tikken.

Wees voorzichtig met wat je wist: na het wissen kun je de opgeslagen onderdelen niet terughalen! Weet je niet precies wat iedere functie inhoudt? Geen zorgen: we leggen de onderdelen beknopt uit. Te beginnen met ‘Browsegeschiedenis’. Deze functie houdt simpelweg je internetgeschiedenis bij. ‘Cookies en sitegegevens’ zorgen er bijvoorbeeld voor dat je aangemeld blijft bij bepaalde sites, zoals je favoriete webshop.

De derde optie zorgt ervoor dat plaatjes die je vaak opent op je toestel bewaard blijven. Dat is fijn, want zo hoeven de afbeeldingen niet steeds opnieuw gedownload te worden en kun je dus sneller internetten. ‘Opgeslagen wachtwoorden’ spreekt voor zich. De vijfde optie houdt je formuliergegevens bij, zoals je adres en woonplaats. ‘Site-instellingen’ houden je instellingen van sommige websites bij.

Samsung-browser zoekgeschiedenis verwijderen

Heb je een Galaxy-telefoon en gebruik je de standaard Samsung-browser om te internetten? Volg dan onderstaande aanwijzingen om je Android-zoekgeschiedenis te wissen.

Open Samsung Internet op je Galaxy-telefoon of -tablet; Tik op de drie puntjes rechtsonder in je scherm en kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Privacy’ en druk op ‘Browsegeschiedenis verwijderen’; Geef aan wat je allemaal wil verwijderen; Alles ingevoerd? Tik dan op ‘Verwijderen’.

Afhankelijk van je Android-versie kan er in stap 3 in plaats van ‘Browsegeschiedenis verwijderen’ ook ‘Persoonlijke gegegevens verwijderen’ of ‘Zoekgegevens verwijderen’ staan. Deze opties betekenen hetzelfde. Net als bij het wissen van je Chrome-zoekgeschiedenis kun je in Samsung Internet kiezen of je ook de cache, cookies, wachtwoorden en ingevulde formulieren wil verwijderen. Ook kun je locatiegegevens wissen.

Internetten op je Android

Ben je niet (meer) tevreden over Chrome of Samsung Internet? Check dan ons overzicht van Android-browsers. Hier bespreken we welke app volgens ons het beste is. Een noemenswaardige optie is Brave. Deze privacybewuste browser blokkeert bijvoorbeeld standaard trackers, zodat schimmige adverteerders jouw online gedrag niet in de gaten kunnen houden.