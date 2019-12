Archos Android devices vergelijken

Archos is een Franse fabrikant van consumentenproducten zoals mp3-spelers, cd-spelers, smartphones en tablets. Het bedrijf werd in 1988 opgericht door Henri Crohas en het hoofdkantoor bevindt zich in het Franse stadje Igny. De naam Archos is een anagram van Crohas' achternaam. Sinds 2009 is Archos vooral bezig met de ontwikkeling van tablets en smartphones die draaien op het Android-besturingssysteem. Daarnaast fabriceert het bedrijf accessoires die werken met mobiele apparaten. Archos heeft een eigen webshop waar deze producten worden aangeboden.

Archos Bedrijfsprofiel

Archos werd in 1988 opgericht door Henri Crohas en focuste zich aanvankelijk vooral op het verkopen van draagbare mediaplayers en opslag-apparaten. Het huidige slogan is 'Entertainment your way', dit was voorheen 'Think Smaller' en 'On The Go'. Naast mediaplayers en opslag-apparaten heeft Archos in de loop der jaren haar assortiment uitgebreid met digitale video recorders, pda's, netbooks en sinds kort ook Android-tablets en smartphones.

De Franse fabrikant heeft zo'n 184 werknemers, waarvan er 99 in Frankrijk werken. Naast het hoofdkantoor in Frankrijk heeft het bedrijf ook kantoren in de VS, het Verenigd Koninkrijk, China, Duitsland, Roemenië, Egypte en de Benelux. Archos noemt zichzelf een innovatief bedrijf vanwege het feit dat het bedrijf al een aantal keren met de introductie van een nieuw soort product is gekomen. Denk hierbij aan de GamePad en de Archos TV, de eerste Google-gecertificeerde die een volledige Android-ervaring biedt. Ook kijkt het bedrijf nadrukkelijk naar de laatste ontwikkelingen op de smartphonemarkt en wordt er getracht om deze voor een zo'n laag mogelijke prijs in haar apparaten te implementeren. Wat dit betreft lijkt de fabrikant behoorlijk op landgenoot Alcatel, die zich ook richt op het budgetsegment en werkt volgens eenzelfde visie en strategie.

Door de jaren heen heeft Archos een behoorlijke ontwikkeling doorgegaan. In 2012 werd de GamePad, de eerste Google-gecertificeerde Android-console uitgebracht en deze gaf gebruikers de mogelijkheid om de touch-besturing van Google Play-games om te zetten naar de fysieke knoppen van een gamepad. In 2013 bracht de fabrikant haar eerste 3G-smartphone op de markt en werd er gelijk ingezet op de budgetmarkt. Deze focus zie je nu nog terug: alle toestellen van de Franse fabrikant zijn erg betaalbaar en kosten vaak niet meer dan 100 á 150 euro.

Android-software van Archos

In tegenstelling tot de meeste smartphonefabrikanten laat Archos zich niet verleiden tot het maken en uitbrengen van een eigen Android-skin. De Franse fabrikant zegt liever een pure Android-ervaring te willen leveren, zonder al te veel poespas. De toestellen van het bedrijf zijn daarom voorzien van een stockversie van Android, zoals je deze vaak ook op andere budgettoestellen vind. Wel levert Archos haar smartphones en tablets met een muziek- en video-app. Dit zijn twee simpele mediaspelers waarmee muziek- en videobestanden afgespeeld kunnen worden. Met name de Video Player is behoorlijk populair in Google Play en wordt door veel Android-gebruikers gezien als één van de beste videoplayers die op dit moment in de Google Play Store beschikbaar zijn.