Toffe actie: Samsung Galaxy S23 FE nu tijdelijk met gratis Buds FE

Koop jij een Samsung Galaxy S23 FE? Registreer dan je aankoop bij Samsung en krijg een gratis setje Galaxy Buds FE opgestuurd. Lees hier alles over de deal.

Samsung Galaxy S23 FE met gratis Buds FE

Overweeg jij de nieuwe Samsung Galaxy S23 FE? Dan loopt er een toffe actie bij Samsung. Je krijgt een setje Galaxy Buds FE cadeau als je de S23 FE voor 14 januari 2024 koopt. Zo heb je naast een splinternieuw toestel ook nieuwe draadloze oordopjes om van je favoriete muziek en podcasts te genieten.

Heb je het toestel aangeschaft? Registreer je aankoop dan voor 14 maart 2024 op deze specifieke actiepagina van Samsung. Hiervoor stuur je het aankoopbewijs van je smartphone op, samen met de EAN- en IMEI-nummers. Deze vind je op de doos van je nieuwe Galaxy S23 FE. Meld je aan met een geldig email-adres en als alles klopt, krijg je de Buds FE thuisgestuurd door Samsung.

Let erop dat je een Galaxy S23 FE aanschaf bij een Nederlandse verkoper en ook het toestel zelf moet Nederlands zijn. Bij de grote webwinkels van Nederland is dit vaak het geval, maar vraag het voor de zekerheid na bij de verkopende partij. De actie geldt voor zowel de 128GB- als 256GB-variant en in alle kleuren.

Over de Galaxy S23 FE en Buds FE

De Samsung Galaxy S23 FE is het goedkopere broertje van de bekende Galaxy S23. De smartphone is een klein jaar later uitgekomen en heeft een lagere adviesprijs. De S23 FE heeft een grootte van 6,4 inch en een kleurrijk amoled-scherm. Dit toont 120 beelden per seconde, waardoor de smartphone erg snel aanvoelt. Bekijk hieronder hoe de smartphone uit de doos komt.

Achterop heeft de S23 FE drie camera’s, waarmee je van heel dichtbij tot heel ver weg foto’s maakt in hoge kwaliteit. De batterij gaat gemakkelijk een hele dag mee op een lading en de telefoon ondersteunt ook 5G, heeft een vingerafdrukscanner en luide speakers.

Je kunt jaren met de S23 FE vooruit, want Samsung voorziet de smartphone van vier grote Android-versie-updates. Uit de doos draait ‘ie op Android 14, wat betekent dat je tot Android 17 nog de nieuwste software meekrijgt. Je krijgt zelfs tot vijf jaar aan beveiligingsupdates die je beschermen tegen kwaadwillenden.

De Galaxy Buds FE zijn draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking, waardoor omgevingsgeluid wordt gedempt. Met het in-ear-ontwerp pas je de pasvorm gemakkelijk aan voor jouw gehoorgang. Je bedient media met een druk op de zijkant en met de bijgeleverde oplaadcase luister je tot 30 uur op een lading.

