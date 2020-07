Google gaat smartphonemakers voor het blok zetten. Telefoons met precies 2GB werkgeheugen (of minder) moeten Android Go krijgen, in plaats van de zwaardere versie van het besturingssysteem.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe Google Android Go dé standaard voor goedkope telefoons gaat maken

Dat blijkt uit een gelekt document dat Google naar smartphonemakers heeft gestuurd. De doorgaans betrouwbare website XDA Developers heeft een kopie ontvangen en schrijft dat Android Go verplicht wordt voor telefoons met 2GB aan werkgeheugen of minder. De ‘maatregel’ gaat vanaf het vierde kwartaal van dit jaar in.

Dit betekent dat wanneer een telefoonfabrikant een smartphone met 2GB RAM en Android 10 probeert uit te brengen, men wordt teruggefloten door Google. De fabrikant in kwestie wordt in dat geval verplicht om het toestel te voorzien van Android Go. Dit is een lichtere versie van het ‘normale’ Android-besturingssysteem en bedoeld voor smartphones met minder krachtige hardware.

Het nieuwe beleid geldt alleen voor smartphones die nog uit moeten komen, aldus XDA Developers. Heb je momenteel een telefoon met (minder dan) 2GB werkgeheugen, zoals de Nokia 1 Plus of Nokia 3.2? Dan word je niet ineens teruggezet naar de Android Go-versie van het besturingssysteem. Wanneer je toestel naar een nieuwe versie-update wordt bijgewerkt, krijg je ook de ‘gewone’ variant aangeboden.

Andere strategie voor Go

Google kondigde Android Go aan in 2017. Go werd toen aangekondigd als hét besturingssysteem voor Android-toestellen met 1GB werkgeheugen, of minder. Omdat telefoons steeds meer functies krijgen is er ook meer RAM nodig. Vermoedelijk speelt Google hierop in door de toelatingseisen voor het Android Go-programma nu aan te scherpen.

Er zijn verschillende versies van Android in gebruik. Naast de standaardversie, zoals Android 11 dat later dit jaar uitkomt, en Android Go bestaat ook Android One. Deze versie probeert vooral het updatebeleid van fabrikanten te stroomlijnen. Bekijk onderstaande video om meer te leren over Android-updates.

Het laatste nieuws over Android Go: