Het beste Android-nieuws: Chromecast HD met Google TV en Samsung S22

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Google heeft ontwikkelaars laten weten dat het maatregelen neemt wat zoekresultaten en downloads in de Play Store betreft. Vanaf november worden bepaalde apps niet getoond in de resultaten, dit als het gaat om te oude applicaties die al tijden niet zijn bijgewerkt. De verouderde apps zijn dan ook niet meer te downloaden. Dat betekent dat ontwikkelaars flink aan de slag moeten met het updaten van hun apps, die vaak al jaren in de winkel staan. Samen met een nieuwe Android-versie (zoals Android 12) komen ook zogenaamde API-levels; richtlijnen waaraan ontwikkelaars zich moeten houden.

Er komt een Chromecast HD met Google TV aan. Deze nieuwe mediaspeler zou goedkoper worden dan het huidige model, maar daardoor wel inleveren op specificaties. Het is voor techbedrijven ontzettend lastig om in het geniep aan nieuwe producten te sleutelen. Zo ontdekte website Protocol begin dit jaar al dat Google werkt aan een nieuwe Chromecast met de codenaam Boreal. Omdat er steeds meer geruchten bijkomen is het tijd voor een overzicht. Deze zes dingen weten we al over de nieuwe Chromecast.

Ben je op zoek naar een nieuwe Android-smartphone en lijkt de Samsung Galaxy S22 je wel wat? Dan is het nu best een uitdaging om het toestel in huis te halen. De S22 is namelijk slecht leverbaar en bij veel Nederlandse webwinkels niet of nauwelijks op voorraad. Dit ontdekte Android Planet. Het is daarom in sommige gevallen niet duidelijk wanneer je de telefoon in huis hebt. Bij Mobiel.nl moet je meerdere weken wachten, terwijl bij shops als BCC en Wehkamp de levertijd volledig onbekend is. Ook bij providers als Vodafone en T-Mobile moet je meerdere weken wachten totdat je de telefoon in huis hebt.

Eerder verschenen al vermeende renders van de aankomende OnePlus Nord N20. Dat waren afbeeldingen gebaseerd op blauwdrukken vanuit de fabriek en daarom niet officieel. Nu komt daar verandering in, want PCMag heeft in samenwerking met OnePlus zelf een officieel plaatje van dat toestel online gezet. In alles zien we het design dat we eerder ook zagen. Zo valt het op dat het toestel vrij hoekig is, waar veel smartphones juist afgeronde zijkanten hebben. Opvallend is dat de twee grote camera’s op de achterkant iets uitsteken en een kleurrijk accent hebben. Een derde kleinere sensor zou gebruikt kunnen worden voor macrofoto’s of voor dieptemetingen.

Een render van de Oppo Reno 8 verscheen onlangs op het Chinese Weibo. Het toestel is nog niet aangekondigd, maar wordt naar verwachting één van Oppo’s nieuwe vlaggenschepen. Het is duidelijk dat Oppo het toestel grotendeels baseert op het huidige toptoestel van OnePlus, de 10 Pro. Op de render zien we een smartphone met een plat scherm en dunne bezels. In de linkerbovenhoek van het scherm vinden we een klein gat voor de selfiecamera. Vooral de achterkant van de gelekte Oppo Reno 8 komt ons bekend voor. Het camera-eiland ziet er namelijk exact hetzelfde uit als de cameramodule van de OnePlus 10 Pro.

